好市多A肝莓今未新增通報個案 累積8例通報皆排除

根據疾管署25日更新資料，24日並未新增急性A肝通報且發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果的個案。目前尚未出現確定個案（疑似個案且與好市多冷凍莓果有流行病學關連），僅有8例通報且都已經排除。

最近一例通報為23日新增的60多歲女性．疾管署發言人曾淑慧說，該個案為南部女性，經過疾管署昆陽實驗室複驗已排除急性A肝。因為該個案看到媒體報導好市多莓果檢驗A肝一事，雖然本身沒有特別症狀但仍自行前往檢驗，第一次檢驗為灰色地帶，因此衛生局建議該個案到認可醫院再複驗。

曾淑慧說，惟該個案複驗後仍然無法確定，因此檢體送到昆陽實驗室進一步確認為陰性。該個案雖然有吃過莓果，但是沒有症狀，只是平常疲倦、肝功能也正常、無黃疸及急性肝性。