蘋菓西打再出包！大瓶檢出黴菌、小瓶有沉澱物 全面停產

桃園市衛生局今天中午表示，5月18日依據新北市政府通報市售蘋菓西打330、600ml（毫升）小瓶裝飲料也有白色不明沈澱物，桃園衛生局19日前往該公司平鎮稽查，因生產線環境仍有霉斑等虞慮，決定勒令2、3號條生產線停工，連帶4月就勒令生產1250、2000ml大瓶裝的1號生產線停工，蘋菓西打又只有平鎮廠，等於全面停工。

衛生局說，4月稽查蘋菓西打平鎮廠生產線大瓶裝產品，發現部分有白色沈澱物，經檢驗後含霉菌和酵母菌，因該飲料總公司在新北市，已經把檢驗結果函送新北市政府，至於是否按食安法罰款6萬元至2億元，由新北市政府處置。

蘋菓西打所屬大西洋飲料公司已在22日發布消息，說明公司生產的蘋菓西打CAN330ml 、PET600ml商品，依新北市政府衛生局來函預防性下架，即日起至6月2日消費者可憑2023年5月19日前瑕疵品的發票或商品，向原購買通路辦理退貨退費，也可透過0800241548以，及（02）29820061由專人辦理退貨退費。

大西洋公司人員中午表示，蘋菓西打只有平鎮廠生產，目前3條生產線全停產，等改善後才能向桃園市政府申請複工，檢查過關才能恢復生產。至於這一波下架多少小瓶裝的蘋菓西打目前仍在統計中，市場上有一陣子會買不到蘋菓西打。

桃園市衛生局表示，18日接到新北市政府來文，通知4月21日於新北市售通路抽驗的蘋果西打產品檢驗結果有沉澱物，桃園衛生局19日前往大西洋平鎮廠查核，現場2、3號生產線有裸露、天花板有霉斑及管線斑駁的情形，恐有汙染食品之虞，因此依據食品安全衛生管理法第41條規定，勒令暫停作業，至改善完竣。

至於外傳，新北市政府接到投訴人在新北的風景區看見販售的600ml蘋菓西打瓶底有混濁物，並提供的衛生局相關稽查文件，也提到外銷日本墨西哥等產品有混濁物，桃園市衛生局表示目前接到的投訴或新北市政府來文，沒有提到這方面的情節，外銷產品屬食品藥物管理署權責。