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運安會主委懸缺3個多月 林信得接任 首重中捷調查進度
運輸安全委員會前主委楊宏智2月遭媒體爆料，上班時間到宜蘭泡湯、訪友聚餐，雖楊宏智指報導不實，仍向行政院請辭獲准。運安會主委懸缺3個多月，行政院近日核定由前交通部運研所長、民航局前副局長林信得出任，將於5月31日上任。林信得今也透露，上任後優先針對幾個重大案件加緊腳步，近期就是台中捷運撞上吊臂事故。
林信得表示，過去在公務體系歷練超過40年，曾擔任運研所長，在安全、評鑑、審查都有經驗，對行政公務體系也不陌生，相信對運安會有雙重幫助，在身體還允許的情況下，希望為國家盡一份心力。他也說，運安會身為獨立機關不會有壓力，但因分為行政公務及專家學者兩個體系，希望上任後能加速整合上軌道，避免因為不同意見有所分歧。
林信得指出，上任後會優先針對幾個重大案件加緊腳步，像是近期台中捷運撞上吊臂事故；另外，今年6月初台灣主辦世界各國的運輸安全論壇，這部分也要趕緊了解準備。
林信得在公務體系經歷豐富完整，曾任民航局飛航服務總台工務員、交通部航政司技正、空運科科長、民航局助航組、空運組組長、民航局副局長、運輸研究所所長、副所長等職務。
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