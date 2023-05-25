快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運安會主委懸缺3個多月 林信得接任 首重中捷調查進度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長陳建仁今核定，由交通部民航局前副局長、目前擔任運安會諮詢委員的林信得接任。本報資料照片
行政院長陳建仁今核定，由交通部民航局前副局長、目前擔任運安會諮詢委員的林信得接任。本報資料照片

運輸安全委員會前主委楊宏智2月遭媒體爆料，上班時間到宜蘭泡湯、訪友聚餐，雖楊宏智指報導不實，仍向行政院請辭獲准。運安會主委懸缺3個多月，行政院近日核定由前交通部運研所長、民航局前副局長林信得出任，將於5月31日上任。林信得今也透露，上任後優先針對幾個重大案件加緊腳步，近期就是台中捷運撞上吊臂事故。

林信得表示，過去在公務體系歷練超過40年，曾擔任運研所長，在安全、評鑑、審查都有經驗，對行政公務體系也不陌生，相信對運安會有雙重幫助，在身體還允許的情況下，希望為國家盡一份心力。他也說，運安會身為獨立機關不會有壓力，但因分為行政公務及專家學者兩個體系，希望上任後能加速整合上軌道，避免因為不同意見有所分歧。

林信得指出，上任後會優先針對幾個重大案件加緊腳步，像是近期台中捷運撞上吊臂事故；另外，今年6月初台灣主辦世界各國的運輸安全論壇，這部分也要趕緊了解準備。

林信得在公務體系經歷豐富完整，曾任民航局飛航服務總台工務員、交通部航政司技正、空運科科長、民航局助航組、空運組組長、民航局副局長、運輸研究所所長、副所長等職務。

台中捷運 民航局 運安會

延伸閱讀

行政院核定 林信得接任運安會主委

運安會新主委 前民航局副局長林信得接任

中捷事件後議員籲參考高雄工安規範 中市府：將研議

防中捷事故重演 張善政：外聘第三單位巡檢

相關新聞

統一發票開獎！萊爾富買豆漿、茶葉蛋 幸運兒花46元就中千萬

統一發票開獎，萊爾富超商表示，本期共開出一個千萬、一個百萬大獎，兩組幸運得主皆消費不到50元，即抱走大獎。

幸運兒就是你！3-4月統一發票開獎了 千萬獎號「20783987」

今（112）年3-4月期統一發票中獎號碼於今（25）日開獎，本期千萬特別獎獎號為「20783987」、獎金200萬元的特獎號碼為「04135859」...

電動車位管理草案預告 停車場1至2%車位將為電動車專用

近年選擇電動汽車民眾越來越多，掛牌數逐漸成長，交通部預估充電停車位需求增加，今預告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設...

1張圖看瑪娃颱風有多強 鄭明典：很完整結實的雲系結構

強烈颱風瑪娃持續進逼，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據瑪娃颱風可降水量分析，颱風眼是清澈的水藍色色階，水氣量最充足的眼...

回響／行人地獄血淚鋪成 交通部：盼今年行人死傷歷年最低

台灣行人環境不友善，平均每年超過8400人死傷，400名行人魂斷道路，且數字逐年攀升，聯合報今、明2天推出陽光行動「走出...

明年放假圖表／2024年4個連假 僅小年夜放假須補班

今年有6次補班，創史上最多，引起民怨。行政院人事總處蒐集各方意見後研擬5種方案，行政院長陳建仁今天在院會聽取人總報告「1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦