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家樂福60元「平價幸福餐盒」再推新菜色 香烤嫩雞胸全台量販店開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福宣布推出第3波全新菜單「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」，售價維持60元，每日限時限量供應。圖／家樂福提供
家樂福宣布推出第3波全新菜單「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」，售價維持60元，每日限時限量供應。圖／家樂福提供

家樂福農委會攜手合作推出的「平價幸福餐盒」超熱賣，至今2波台灣鯖魚平價幸福餐盒、炸豬排平價幸福餐盒累積銷售超過42萬個，以台灣品質保證的食材為基礎，提供低於市售價格卻高CP值的美味享受。今日家樂福宣布再推出第3波全新菜單「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」，價格持續維持平價60元，5月26日起於全台家樂福的67家量販分店正式開賣。

「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」主菜採用農委會提供的金豐盛國產雞胸肉，並搭配家樂福嚴選的屏東里港有機栗子南瓜和高山脆鮮高麗菜，還有使用動物福利認證非籠飼雞蛋製作的紅蘿蔔炒蛋，每一口都吃得到營養健康的在地食材美味。為了讓更多人享受到這份幸福，家樂福也宣布這次餐盒的銷售期間將延長至年底，每週至少準備45,000個，預計供應150萬個幸福餐盒。

此外，延續「台灣烤鯖魚平價幸福餐盒」的熱烈迴響，家樂福也將在全台15家量販分店提供每週至少2,000個餐盒。包括北部桂林店、內湖店、淡新店、經國店、新店店、中原店、內壢店，以及中南部的文心店、彰化店、安平店、鼎山店、愛河店、鳳山店等。

家樂福平價無極限，繼續在餐盒市場上大膽創新，5月26日起，家樂福生鮮將正式成立「家樂福抗通膨專區」，不僅販售新推出的香烤嫩雞胸平價幸福餐盒，還有受到熱烈歡迎的安心呷銅板價49元便當。而沒有辦法準時到賣場現場購買餐盒的民眾，香烤嫩雞胸平價幸福餐盒與安心呷銅板價餐盒也加入家樂福線上快速到貨的「家速配APP」服務，每天午餐（11:00～13:00）、晚餐（17:00～19:00）時段開放線上下單訂購，數量有限、售完為止。

家樂福打造「抗通膨專區」，不僅販售新推出的香烤嫩雞胸平價幸福餐盒，還有受到熱烈歡迎的安心呷銅板價49元便當。圖／家樂福提供
家樂福打造「抗通膨專區」，不僅販售新推出的香烤嫩雞胸平價幸福餐盒，還有受到熱烈歡迎的安心呷銅板價49元便當。圖／家樂福提供
「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」主菜採用農委會提供的金豐盛國產雞胸肉，並搭配家樂福嚴選食材，每一口都吃得到營養健康的在地食材美味。圖／家樂福提供
「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」主菜採用農委會提供的金豐盛國產雞胸肉，並搭配家樂福嚴選食材，每一口都吃得到營養健康的在地食材美味。圖／家樂福提供

家樂福 農委會 屏東

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