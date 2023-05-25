家樂福60元「平價幸福餐盒」再推新菜色 香烤嫩雞胸全台量販店開賣

家樂福與農委會攜手合作推出的「平價幸福餐盒」超熱賣，至今2波台灣鯖魚平價幸福餐盒、炸豬排平價幸福餐盒累積銷售超過42萬個，以台灣品質保證的食材為基礎，提供低於市售價格卻高CP值的美味享受。今日家樂福宣布再推出第3波全新菜單「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」，價格持續維持平價60元，5月26日起於全台家樂福的67家量販分店正式開賣。

「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」主菜採用農委會提供的金豐盛國產雞胸肉，並搭配家樂福嚴選的屏東里港有機栗子南瓜和高山脆鮮高麗菜，還有使用動物福利認證非籠飼雞蛋製作的紅蘿蔔炒蛋，每一口都吃得到營養健康的在地食材美味。為了讓更多人享受到這份幸福，家樂福也宣布這次餐盒的銷售期間將延長至年底，每週至少準備45,000個，預計供應150萬個幸福餐盒。

此外，延續「台灣烤鯖魚平價幸福餐盒」的熱烈迴響，家樂福也將在全台15家量販分店提供每週至少2,000個餐盒。包括北部桂林店、內湖店、淡新店、經國店、新店店、中原店、內壢店，以及中南部的文心店、彰化店、安平店、鼎山店、愛河店、鳳山店等。