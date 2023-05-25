天選之人也難逃！新冠第四波疫情襲來感染科求診人數增

近期新冠肺炎進入第四波傳播，看診人數增加，不只重複感染比率持續上升，以前沒有中鏢的「天選之人」也難逃。國泰醫院感染科醫師崔可忠表示，近兩周門診新冠陽性的病人增加，併發症通報的數量也略微提升，不過仍多屬輕症。

根據疾管署統計上一周新冠確診（併發症）通報平均每日新增204例，為3月20日輕症免通報以來新高，推估每日約新增2萬例陽性個案。疾管署副署長曾淑慧表示，預計在6月下旬達到第四波疫情高峰，推估屆時每天約有2.5萬至3萬例陽性個案，但變數仍多，如目前口罩規定鬆綁、人口流動增加以及變異諸多等因素會影響疫情。

崔可忠說，近一兩周感染科門診病人確實變多，但是多數是輕症，但因為老人家或是有慢性病的民眾有開藥需求，因此仍需要看診。另一方面，在中重症通報上病例數也比之前略增，之前一周通報人數僅為個位數，近期單周約有十幾人。

另外，崔可忠表示，門診遇到不少第一次感染的民眾，症狀多輕微，常見症狀如咳嗽、流鼻水，發燒比例並不高；但他強調，新冠病患不會只選擇感染科，有些也會選擇到胸腔科或是家醫科等就診。