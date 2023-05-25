聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／日月潭歷經3個月水情不佳 今儲水重回億噸8成以上

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭九蛙疊像雖仍是全露出，兩周來共進水增加3126.87萬噸，今天水位終於重回八成以上。圖／日管處提供
日月潭九蛙疊像雖仍是全露出，兩周來共進水增加3126.87萬噸，今天水位終於重回八成以上。圖／日管處提供

日月潭兩周來共進水增加3126.87萬噸，今天水位間隔3個月後，終於再次重回8成以上，而上池霧社水庫也有62.68%的庫容量，台電大觀電廠表示，水情稍有解渴，但因降雨情勢不確定性仍高，仍請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，目前至少可以供應3個月以上的下游供水。

大觀發電廠表示，日月潭做為中部重要抽蓄型離槽水庫，這波梅雨鋒面為集水區帶來降雨，昨天日月潭水庫進流量每秒63.44噸，目前庫容突破1億噸、水位745.46公尺回升來到81.44%，這是自今年2月25日庫容量80.19%後，歷經3個月的持續下降，昨天水庫一舉進帳525.22萬噸，終於回復正常的水位。

台電指出，日月潭水力抽蓄發電可持續確保未來供電穩定無虞，去年包括大觀、明潭和萬大電廠，總發電量貢獻了36.333億度，目前雖然著名的水情指標「9蛙」仍處於全露的情形，但事實上9蛙疊像是為了凸顯「日月潭抽蓄發電」的經典地標，霧社水庫做為日月潭的上池，目前儲水也達62.68％，仍持續進水中，加上下池明湖、明潭水庫，可儲存發電尾水達1500萬噸，全力配合中水局調度及發電使用。

日月潭九蛙疊像雖仍是全露出，兩周來共進水增加3126.87萬噸，今天水位終於重回八成以上。圖／日管處提供
日月潭九蛙疊像雖仍是全露出，兩周來共進水增加3126.87萬噸，今天水位終於重回八成以上。圖／日管處提供

水庫 日月潭 台電

延伸閱讀

日月潭蓄水率破8成天空之鏡回來了 九蛙腳也碰到水

日月潭目前儲水重回七成 5月起集水區共進帳2500萬公噸

觀光旅運再升級 南投「台灣好行」7月新增3路線

一路陡上沒在客氣！ 日月潭最高峰「水社大山」 一座挑戰腿力的好山，硬到被小百岳除名

相關新聞

統一發票開獎！萊爾富買豆漿、茶葉蛋 幸運兒花46元就中千萬

統一發票開獎，萊爾富超商表示，本期共開出一個千萬、一個百萬大獎，兩組幸運得主皆消費不到50元，即抱走大獎。

幸運兒就是你！3-4月統一發票開獎了 千萬獎號「20783987」

今（112）年3-4月期統一發票中獎號碼於今（25）日開獎，本期千萬特別獎獎號為「20783987」、獎金200萬元的特獎號碼為「04135859」...

電動車位管理草案預告 停車場1至2%車位將為電動車專用

近年選擇電動汽車民眾越來越多，掛牌數逐漸成長，交通部預估充電停車位需求增加，今預告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設...

1張圖看瑪娃颱風有多強 鄭明典：很完整結實的雲系結構

強烈颱風瑪娃持續進逼，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據瑪娃颱風可降水量分析，颱風眼是清澈的水藍色色階，水氣量最充足的眼...

回響／行人地獄血淚鋪成 交通部：盼今年行人死傷歷年最低

台灣行人環境不友善，平均每年超過8400人死傷，400名行人魂斷道路，且數字逐年攀升，聯合報今、明2天推出陽光行動「走出...

明年放假圖表／2024年4個連假 僅小年夜放假須補班

今年有6次補班，創史上最多，引起民怨。行政院人事總處蒐集各方意見後研擬5種方案，行政院長陳建仁今天在院會聽取人總報告「1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦