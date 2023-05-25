影／日月潭歷經3個月水情不佳 今儲水重回億噸8成以上

日月潭兩周來共進水增加3126.87萬噸，今天水位間隔3個月後，終於再次重回8成以上，而上池霧社水庫也有62.68%的庫容量，台電大觀電廠表示，水情稍有解渴，但因降雨情勢不確定性仍高，仍請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，目前至少可以供應3個月以上的下游供水。

大觀發電廠表示，日月潭做為中部重要抽蓄型離槽水庫，這波梅雨鋒面為集水區帶來降雨，昨天日月潭水庫進流量每秒63.44噸，目前庫容突破1億噸、水位745.46公尺回升來到81.44%，這是自今年2月25日庫容量80.19%後，歷經3個月的持續下降，昨天水庫一舉進帳525.22萬噸，終於回復正常的水位。