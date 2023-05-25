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影／日月潭歷經3個月水情不佳 今儲水重回億噸8成以上
日月潭兩周來共進水增加3126.87萬噸，今天水位間隔3個月後，終於再次重回8成以上，而上池霧社水庫也有62.68%的庫容量，台電大觀電廠表示，水情稍有解渴，但因降雨情勢不確定性仍高，仍請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，目前至少可以供應3個月以上的下游供水。
大觀發電廠表示，日月潭做為中部重要抽蓄型離槽水庫，這波梅雨鋒面為集水區帶來降雨，昨天日月潭水庫進流量每秒63.44噸，目前庫容突破1億噸、水位745.46公尺回升來到81.44%，這是自今年2月25日庫容量80.19%後，歷經3個月的持續下降，昨天水庫一舉進帳525.22萬噸，終於回復正常的水位。
台電指出，日月潭水力抽蓄發電可持續確保未來供電穩定無虞，去年包括大觀、明潭和萬大電廠，總發電量貢獻了36.333億度，目前雖然著名的水情指標「9蛙」仍處於全露的情形，但事實上9蛙疊像是為了凸顯「日月潭抽蓄發電」的經典地標，霧社水庫做為日月潭的上池，目前儲水也達62.68％，仍持續進水中，加上下池明湖、明潭水庫，可儲存發電尾水達1500萬噸，全力配合中水局調度及發電使用。
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