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婦人狹心症手術前發現甲狀腺風暴 她感激醫師「差點來生再見」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名婦人狹心症手術前發現甲狀腺風暴，光田醫院團隊及早介入治療救婦撿回一命。圖／光田醫院提供
一名婦人狹心症手術前發現甲狀腺風暴，光田醫院團隊及早介入治療救婦撿回一命。圖／光田醫院提供

60歲黃婦因心臟問題原已安排心導管手術，住院接受相關檢查時，心臟內科醫師發現她眼凸手抖、心跳快、甲狀腺腫大，懷疑婦人甲狀腺功能異常，立即安排一連串甲狀腺功能檢查後，證實婦人甲狀腺機能亢進已達甲狀腺風暴，且合併不穩定狹心症問題，經會診內分泌新陳代謝科醫師治療，及早發現控制住她甲狀腺風暴的危急情況，也順利完成心臟手術。

黃婦有糖尿病史，也曾因冠心病做過心導管手術已約10年，今年初起又開始反覆感到胸悶、心跳急促而到光田綜合醫院就診。心臟內科吳星輝醫師為婦人安排核磁掃描檢查，發現其他位置的心臟前壁有明顯缺氧的情況，因此預先安排婦人入院做心導管檢查。

住院接受相關檢查時，發現婦人身材瘦很多，身高165公分卻只有42公斤、且眼球凸出、手會抖、心跳非常快、甲狀腺有腫大的情況，懷疑婦人有甲狀腺問題，會診內分泌暨新陳代謝科蘇楓琳醫師為其做超音波檢查，證實證實婦人甲狀腺機能亢進，而且情況嚴重，婦人已出現發燒、體溫過高，呼吸急促、心律不整、噁心嘔吐、無力嗜睡，甚至有譫妄的症狀，數據顯示已到達「甲狀腺風暴」的等級，情況相當危急。

吳星輝醫師指出，甲狀腺機能異常與心臟疾病有一定程度的關係，為病患考量到接下來的心臟手術之後能有更好的恢復，因此安排病患先治療甲狀腺功能疾病，待甲狀腺機能改善後再手術。

蘇楓琳醫師說明，從病史查找發現病患以往沒有甲狀腺方面的疾病，很有可能病患原先不知道自己甲狀腺機能異常。黃婦說，回想起來其實生活中都有甲狀腺亢進的症狀，但自己幫不舒服找了其他的理由，太過輕忽而沒有就醫處置。歷經甲狀腺風暴後黃婦在加護病房清醒，親友到院探望時，她說「差點來生再見」，很感謝一次的入院檢查醫療團隊機警為她找出相關病因一次解決。

蘇楓琳醫師指出，「甲狀腺風暴」是甲狀腺機能亢進最嚴重的急性併發症，大多是長期未接受甲狀腺機能亢進治療而引發的緊急情況，有很高的死亡率。甲狀腺機能亢進以女性居多，症狀多有代謝過程快、不好入睡、睡眠品質變差、容易緊張、冒汗怕熱、心律不整，且食慾增加但體重卻下降，女性月經不規律、掉髮情況。甲狀腺亢進是門診常見的疾病，隨著醫療進步，只要注意控制，及早治療，即可大幅降低誘發甲狀腺風暴的機率。

吳星輝醫師在黃婦甲狀腺機獲得良好的控制後進行心導管手術，以氣球擴張手術與塗藥支架放置改善血管壁狹窄，血流恢復良好。所有症狀在團隊一一排除治療改善後，她有足夠的健康素質進行復健，體態也恢復到正常體重，改善體能與精神，大幅提升生活品質。

甲狀腺機能亢進 醫師 手術

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