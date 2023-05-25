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影／基市府對四接存重大疑慮 謝國樑：萬一爆炸摧毀市中心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天在議會說，基市府對四接東移案存有重大疑慮，憂心天然氣儲存槽萬一爆炸將摧毀市中心。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天在議會說，基市府對四接東移案存有重大疑慮，憂心天然氣儲存槽萬一爆炸將摧毀市中心。記者游明煌／攝影

台電「 四接」協和電廠更新改建計畫環評今天闖關，今天基隆市議會引發議員關注，反對台電填海造陸。市長謝國樑說，他錄影向環評委員表達「基隆市政府對東移方案仍存有重大疑慮」，憂心一旦天然氣儲存槽發生爆炸，恐造成非常大的影響，甚至整個摧毀市中心。

台電「 四接」協和電廠更新改建計畫今天下午2時在環保署開環評第五次初審會議。議員藍敏煌、韓世昱今天質詢表示，四接填海造陸引地方反彈，中央要在環評強行闖關，恐破壞外木山環境及衝擊基隆港的發展，要求市長表態。

謝國樑說，今天他原本要參加，但因議會質詢改由副市長出席，但他錄一段影像給環評委員說明，表達四接東移方案，對基隆主要有兩點重要影響，表達「基隆市政府對東移方案仍存有重大疑慮」。

謝國樑表示，首先是未來天然氣LNG（液化天然氣載運船）相關作業會影響到基隆港務的發展，影響港務的發展，就是影響到基隆市最倚賴為生的港務命脈，也會對基隆市經濟發展造成鉅大的影響。

謝國樑指出，第二，過去以來，基隆市是歷史上台灣發生軍事衝突的前線，現在國際局勢及兩岸情況也相當緊張，假如基隆港周邊一旦成為軍事的目標，或軍事衝突的場域。如果一旦天然氣的儲存槽發生爆炸，恐造成非常大的影響，甚至整個摧毀市中心。

謝國樑並說，過去有公投團體提出公投連署，表達民眾心聲和權益，市府希望用協助的方式讓民意展現，透過公投來表達，但無奈被中央撤銷「沒收」了，市府表達遺憾。市府會請民政處與公投提案人及關心的團體，透過其他方式來表達，但仍會依法行政。

謝國樑指出，最重要的是，他和議員都是民眾選出來的，希望議會一起支持，必須堅定表達民眾的心聲和意願，不被遊說團體及資源影響到，共同為保護基隆的海岸及環境盡最大的努力。

基隆市長謝國樑今天在議會說，基市府對四接東移案存有重大疑慮，憂心天然氣儲存槽萬一爆炸將摧毀市中心。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天在議會說，基市府對四接東移案存有重大疑慮，憂心天然氣儲存槽萬一爆炸將摧毀市中心。記者游明煌／攝影

基隆港 謝國樑 環評

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