幸運兒是我嗎？3-4月統一發票今開獎 千萬得主即將揭曉
今（112）年3-4月期統一發票中獎號碼於今（25）日13:30開獎，將開出千萬特別獎、獎金200萬元、頭獎（20萬元）三組。此外，1-2月期統一發票中獎號碼已於3月25日開獎，1,000萬特別獎還有兩張未領，200萬元特獎還剩三張未領，領獎期限至今年7月5日。
雲端發票專屬獎有四類獎項，分別是100萬元獎30組、2,000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，雲端發票專屬獎中獎號碼將公布於財政部稅務入口網站。
財政部賦稅署提醒，112年3-4月期統一發票中獎領獎期間自112年6月6日至112年9月5日，中獎人需於領獎期間至指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可以透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，且可以免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎。
民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除了可以對統一發票號碼獎中獎號碼，也可以對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會。不過，如果同時對中統一發票號碼獎中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取其中一個獎項。
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