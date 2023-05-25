老舊禽舍改建申請5月31日止 為何業者態度相對保守？

避免缺蛋再起，農委會主委陳吉仲提出全力復養、改善禽舍、專案進口三招；其中，改善禽舍申請到5月31日止，今年預計要改約60間禽舍，且各式禽種都包含在內，不僅只有蛋雞，業者間彼此有談論，但態度相對保守。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，有養禽業者想要改建，但實際上並沒有想像中的容易；真正需要更新改建的，都是小型的老舊雞舍，早年土地空間配置並沒有現階段這麼完善，甚至不必然有使用執照或牧場登記，也不合規定，最後變成想改的沒辦法改，這也是業者猶豫的原因。

也有南部小型牧場業者表示，簡單說，就是配套沒做好，光是蛋雞場，5萬隻以下的牧場就多達數千場，有許多傳統又小的牧場，設備最需要更新，但是原本就不必然有牧場登記證，加上現在鄉間缺工嚴重，工班不好請，若一拆掉，恐怕就蓋不回來；加上現在進口雞蛋多，飼料仍貴，2、3春的老雞數量仍是產蛋主力，未來前景未明，即將進入暑期，還是保守一點好。

行政院通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，農委會有270億元，其中，家禽設備產業升級整體預算金額為33.76億元，輔導傳統禽舍升級為密閉水簾式或非開放飼養，預計要更新180棟示範禽舍。

農委會畜牧處副處長江文全表示，這是三年計畫(112至114年)，所以分散三年、一年改建的禽舍約50、60間。

根據「行政院農業委員會輔導養禽場禽舍改建升級補助作業要點」，原本鼓勵更新對象為飼養3萬隻以下的傳統小型禽場，現在更為5萬隻以下的禽場(鵪鶉為10萬隻以下)，且需要具備畜牧場登記證或畜禽飼養登記證；申請補助禽舍改建者，可進行1棟以上或整場禽舍改建，預計補助密閉式水簾禽舍及設置自動化機械設備6場，補助非開放式禽舍及設置自動化機械設備60場，計3.3億元。

密閉式水簾禽舍及非開放式禽舍，補助比率不超過二分之一、上限分別為1000萬元及450萬元。農委會會依照實際補助情形，調整補助場數及調降每場最高補助金額；審核通過的養禽場，在接獲各地方政府公文通知之次日起五個月內（最晚112年10月31日前）完工。

此外，根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3118萬隻，比上周3128萬隻，減少10萬隻；雞蛋日產量持平，為11萬3500箱(每箱約200顆)，國內需求量每日需12萬4000箱，產量仍不足，由於消費趨緩，養雞業者仍持續換羽或減緩進新雞，準備迎接暑假。

超市賣場的洗選蛋、洗選場進貨量為4513萬顆，比上周減少392萬顆；洗選噴印的數量為2125萬顆比上周2057萬顆，增加68萬顆；這數量國產、印進口都有，整體來說，供應仍在低點，緩慢回升。