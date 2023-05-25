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夜市競爭商戰開打？ 嘉義市新社區新開幕湖美夜市營運引爆人潮
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，昨晚第2個營業日，整個夜市人潮大爆滿，到處是人潮，寸步難行，彌陀夜市攤販面對新夜市競爭，掛布條表達未搬遷，挽留客人，因兩處夜市營業時間都在周三、周五，夜市競爭商戰成為話題，引發網友討論。
有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文：有人開了新夜市，選在同天（周三、周五）營業，讓攤販只能選一邊。攤販為了生存，只能「自力救濟」，掛長布條，告訴市民他們沒有搬遷。為何不把日期錯開，讓兩邊的攤販都有錢賺，一定要拚個你死我活？
網友說，「為何不錯開時間啊？」；「布條不是攤販掛的，是市場主辦者。那邊客人多往哪邊跑。台南同天夜市也有，適者生存」；「很好阿，有競爭才會有進步」；「新開幕夜市生意總是爆滿，有競爭正常的」。
議員張秀華說，「湖美夜市」第2個營業日，到處是人潮、寸步難行，昨晚她吃臭豆腐、芒果冰沙，因人潮爆滿，只能跟助理站著吃臭豆腐，雖汗流浹背卻樂在其中，新開幕夜市約200攤，平價美食應有盡有，動線和台南花園夜市、大東夜市類似，很好逛，每周三、五下午5點開始營業，夜市附近沒停車場，周遭許多道路兩側還算好停車。
許多民眾到湖美夜市體驗，也有不少人轉移到彌陀夜市，彌陀夜市掛出不搬遷文宣挽住客人，彌陀夜市逾百攤，疫情趨緩，人潮回籠，周三、五營業，攤商生意升溫，面對新的湖美夜市競爭，民眾樂見攤販夜市競爭撿好康。
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