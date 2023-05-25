瑪娃颱風最新路徑曝 賈新興：外圍環流下周一影響台灣

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書說明瑪娃颱風路徑，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動，之後觀察大氣環境的變化。下周一至下周二北側高壓減弱趨勢，以及下周三北方槽線強度和颱風位置。

他說，明天至周六於清晨至白天嘉義以南有局部短暫雨，深夜至白天東半部沿海易有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。 周日宜蘭及新北交界、南投及嘉義以南山區有零星短暫雨，下周一至下周二受颱風外圍環流影響， 北部及宜花東有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨。 6月1日至3日基隆、大台北及宜蘭有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

周六起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海易有長浪發生。他說，後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。