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瑪娃颱風不可輕忽 彭啟明：轉彎程度多寡是關鍵

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中度颱風瑪娃中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。圖為暴風圈侵襲機率。圖／取自氣象局網站
中度颱風瑪娃中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。圖為暴風圈侵襲機率。圖／取自氣象局網站

昨天北部傍晚一場雨勢，有民眾以為是瑪娃颱風外圍雨勢，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，並不是，中度颱風瑪娃目前距離台灣約2550公里，是華南零星水氣東移的結果。不過，颱風轉彎的程度多寡是影響下周天氣關鍵，預期周五到周末期間會更明朗明確。

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天表示，昨天受到一些華南水氣東移影響，在晚上到今天清晨為中北部、東北部帶來短暫降雨。今天隨著天亮後這一些華南水氣就會慢慢減少，但是在環境微弱偏東風影響下，氣溫會逐漸升高，感受上會越來越熱。

天氣方面，今天迎風面東半部雲量會比較多一些，甚至偶有局部飄雨的情況，西半部則是多雲到晴的天氣，午後各地山區都有局部雷陣雨的機會，在山區活動務必小心天氣變化。

方俊元說，明天到周六隨著瑪娃颱風靠近，外圍風場將逐漸影響台灣的環境，為偏東風環境，迎風面東半部局部短暫陣雨的情況有增多的趨勢，西半部仍是午後山區有局部雷陣雨，並且在南部山區的午後降雨，雨勢會比較明顯。

方俊元表示，明天到周六如果有安排在山區活動，要特別留意中午過後會開始有天氣變化。在有溪水的地方活動要更加小心，下雨或打雷發生時要馬上離開水邊，以避免人身安危。海邊活動也要注意風浪的情形，會有大浪突然出現的機會。

至於瑪娃颱風是否襲台？方俊元說，目前從預報看來，瑪娃颱風周六到周日的移動方向是較關鍵的時間點。在周末期間從菲律賓東方海面北轉，北轉的時間、角度、位置在預報上仍是有較大的分歧，離台灣的遠近攸關影響的程度，還是要再多觀察才會有比較明朗的結果。

但方俊元說，以目前的預報看來，周日開始隨著瑪娃颱風越接近，在北部迎風面地區、東半部至恆春半島降雨機率比較高，中南部仍是在午後山區有局部雷陣雨，如果有要安排外出活動，要記得準備雨天備案或延期、取消。

中央氣象局說，中度颱風瑪娃中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。

中度颱風瑪娃中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風瑪娃中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行。圖／取自氣象局網站

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