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瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

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瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，瑪娃朝西北西進行，5天後已在轉向點附近。：24日20時歐洲系集模式模擬圖（右圖，取自weathernerds）顯示，瑪娃的系集平均路徑（粗黑線），大約在5至6天接近巴士海峽時，向東北大迴轉；但有許多系集路徑（細線）分散在粗黑線的西側。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，瑪娃朝西北西進行，5天後已在轉向點附近。：24日20時歐洲系集模式模擬圖（右圖，取自weathernerds）顯示，瑪娃的系集平均路徑（粗黑線），大約在5至6天接近巴士海峽時，向東北大迴轉；但有許多系集路徑（細線）分散在粗黑線的西側。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃颱風已通過關島附近海面，過去稍減弱為中度，但未來有再增強為強烈，並逐漸達到顛峯。

吳德榮說，瑪娃颱風預測西北西進行，5天後不確定範圍略為擴大，代表已在轉向點附近。歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，瑪娃颱風的系集平均路徑，大約在5至6天接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉；但有許多系集路徑分散在粗黑線的西側，其對台灣有比較大的威脅；但這是科技極限的不確定性，需要持續觀察。

他說，今天至周日受高壓環流影響，各地大多晴朗，山區午後仍有對流發展，並擴及部分鄰近地區；氣溫逐日漸升，今天北部21至31度，中部22至34度，南部23至35度，東部20至34度。

吳德榮說，下周一至周三颱風在台灣東方海面迴轉，迎風面大台北、東半部有局部陣雨，背風面中南部天氣穩定，但仍得視瑪娃動向再作調整。

中度颱風瑪娃中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時17轉24公里速度，向西北西進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風瑪娃中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時17轉24公里速度，向西北西進行。圖／取自氣象局網站

颱風 吳德榮 氣象局

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