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粽邪鬼屋 體驗送肉粽
國片「粽邪」講述台灣中部「送肉粽」儀式，電影驚悚指數破表。今夏首次以沉浸式體驗登場，將儀式實體化，邀民眾在主題鬼屋內真實感受「送肉粽儀式」，還能看到電影中的經典場景及最驚悚的「演員」。
●由聯合數位文創及華影國際共同主辦的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」，七月在台灣科學教育館舉辦。即日起二八○元預售優惠及電影優惠套票全面啟售，購票請上udn售票網 https://reurl.cc/EGlW7v，客服專線02-2649-1689#2。
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