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移工放寬 農民憂看得到吃不到

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
政府提高農業移工總額至1.2萬人，勞動部將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35%調高為本外勞1比1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35%。 圖／本報資料照片
政府提高農業移工總額至1.2萬人，勞動部將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35%調高為本外勞1比1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35%。 圖／本報資料照片

農業缺工嚴重，勞動部前天宣布放寬農業移工聘雇條件，總額也增加到一點二萬人。但不少農民說，現在困境是受限核配比率，想要聘雇移工也要同時聘有本勞，但本勞不好請，聘不到本勞就聘不了移工，政府即使放寬農業移工人數和聘雇標準，農民很可能還是「看得到吃不到」。

菜農林佳新說，像他沒農場、沒工廠、不是合作社，也沒農保，只是個實際耕作的農業工作者，光一日出貨空心菜就高達四公噸，類似他這樣的農業工作者可不可以申請移工？立委蔡培慧昨也在立法院經濟委員會質詢要求，農委會應盡速向基層農民說明如何申請。

農委會主委陳吉仲說，農業勞動樣態多元，畜牧、養豬、養牛等或水產，可讓單一雇主直接跟農委會申請聘雇農業移工；但像農糧蔬菜、水果比較有季節性的，可透過農會等單位執行移工派遣，請缺工的農團盡快跟農委會申請。

但一名中部菜農私下說，就算十人以下小型農團核配比率從百分之卅五放寬到一比一，但問題是本勞不好請，他曾請一名送菜的本勞，月薪高達五、六萬仍留不住人；請不到本勞，就聘不了移工，他透露目前只好請廿多名黑工幫忙農事。

還有農民說，農民都是農保，為了要聘移工要先聘本勞，但要成立公司才能幫本勞投保勞保，可是成立公司就失去農保資格；有合作社、農民團體為了要申請移工，甚至到處透過代書協助找人頭借勞保。農民呼籲政府法令應要符合農業現場實際樣態。

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