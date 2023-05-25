第4波疫情來襲 專家籲2大族群快打疫苗

Omicron變異株ＸＢＢ已成台灣主流病毒株，台大公衛教授陳秀熙說，隨著病毒演化進展，不論是單價或雙價世代疫苗保護力都隨時間而持續下降，世界衛生組織（ＷＨＯ）針對新冠疫苗提出兩大改革建議，不要再針對武漢原始株、Delta等病毒株，而疫苗抗原對象更改為ＸＢＢ。

陳秀熙指出，目前具有高免疫逃脫能力的ＸＢＢ變異株已占據主導地位，歐美國家已度過ＸＢＢ大流行，社區已有一定免疫保護力；東南亞國家受到Omicron變異株XBB.1.16、ＸＢＢ等變異株影響，病例數及死亡率均呈上升趨勢，而台灣同樣受到影響。

第四波疫情嚴重，感染症專家、台大副校長張上淳表示，接種目前次世代疫苗，仍可降低重症及住院風險，「這個疾病沒有辦法靠周邊的人打疫苗來保護你，一定要靠自己打疫苗來自我保護。」呼籲尚未接種次世代疫苗，或沒有接種滿三劑疫苗的民眾，應該盡速施打。