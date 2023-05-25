張上淳：此波新冠疫情估燒1個月

新冠疫情又升溫，感染症專家、台大副校長張上淳說，國內防疫措施持續放鬆，加上一定比率的年長者、脆弱族群疫苗接種率不夠理想，提高中重症風險，此波疫情預估持續一個月，才會自然下降，這也影響口罩禁令鬆綁時程，原先考慮取消醫院戴口罩限制，現在看來無法這麼快上路。

張上淳表示，醫療院所口罩禁令能否解禁，須等疫情平穩後，才會改成「建議」佩戴，而非「強制」；疾管署預估六月底到達疫情高峰，自本月卅一日起，救護車、榮民之家等場所，改為建議佩戴口罩，但醫療機構仍維持戴口罩規定。

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞則示警，比新冠疫情「更致命」的大流行可能即將到來，「它勢必會降臨」，「當下一場疫情襲來時，必須集體制定出果斷且公平的應對措施。」

譚德塞於世界衛生大會（ＷＨＡ）表示，取消新冠疫情全球衛生緊急事件，不代表威脅終結。另一種變異株的出現，可能引發新的疫情與死亡。

ＷＨＯ列出目前威脅最大、應優先研究的「重點傳染疾病」，包括伊波拉病毒、中東呼吸症候群（ＭＥＲＳ）、嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）、新冠肺炎、茲卡病毒等，以及Ｘ疾病（Disease X），這是ＷＨＯ對尚未發現病菌所引發疾病的統稱。