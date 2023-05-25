延緩失智 鋼琴女王北榮日照開課

音樂可讓身心靈獲得療癒，更能透過彈奏練習延緩長輩失智失能。北市北投「稻香日照中心」首開音樂治療先河，昨開設「樂齡音樂學堂」，由國際知名鋼琴家陳毓襄領軍授課，希望透過手指的律動、聲音的節奏、樂曲的渲染，讓長者們在鋼琴中復健學習，延緩失智、失能，進而改善生活品質。

台北榮總院長陳威明表示，音樂可以延緩失智失能，在日照中心的學習，不只有彈鋼琴的音樂律動，還有跟老師、同學互動的刺激。

台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，失智症有認知、溝通、記憶力退化等症狀，甚至會出現妄想、幻覺等，可以透過藥物與非藥物的方式治療。

林明憲指出，音樂對於視覺跟聽覺退化有幫助，鋼琴彈奏時必須運用十隻手指，透過指尖觸碰、神經傳導來活化神經路徑，可以讓長輩的憂鬱情緒或溝通能力獲得改善、達到延緩衰退的效果。一般民眾在家中或是日照中心讓長者聆聽音樂，會有一定效果，至少可以紓緩緊繃情緒。

鋼琴家陳毓襄認為，音樂雖然可以影響聽眾情緒，但沒辦法治病，就算她彈奏千場演奏會也無法達成目標，因此決定嘗試透過擅長的音樂，與茱莉亞音樂學院的校友們一起合作，投身長照。對一般年輕人來說，學鋼琴就不簡單，很多人小時候學沒幾年就放棄，對長輩難度更高，特別是長輩手指比較僵硬，需要更多時間訓練。

陳毓襄強調，長者不用彈得像鋼琴家一樣好，但重點在於一直敲擊、刺激指尖，希望可看到長者漸漸進步。「我不是只做兩、三個月，我要做一輩子！」她一定會一直持續辦下去，且還會擴大到其他地方。