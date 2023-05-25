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宜蘭首例達文西開心手術 病婦數天就出院

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭65歲邱姓婦人（右三）成宜蘭達文西開心手術首例，昨送花感謝醫護人員。記者戴永華／攝影
宜蘭65歲邱姓婦人（右三）成宜蘭達文西開心手術首例，昨送花感謝醫護人員。記者戴永華／攝影

宜蘭65歲邱姓婦人走路喘不過氣來，到醫院檢查發現在她心臟三尖瓣上長了腫瘤，導致心臟衰竭，經過國立陽明交大醫院團隊評估採用達文西微創切除手術，傷口小且快速恢復，成為全縣第一個達文西開心手術案例。

邱姓婦人昨到醫院送花感謝開刀手術與照顧她的醫護人員，她今年以來發現走路會喘，有時感覺呼吸不到空氣，陽明交大醫院3月底以心臟超音波檢查，發現她心臟三尖瓣上長1顆約1.5公分腫瘤，腫瘤長在瓣膜的葉片上，造成瓣膜嚴重逆流，導致出現心臟衰竭，於是轉到心臟外科評估手術。

陽明交大醫院去年引進宜蘭首台達文西系統，精密穩定操刀手臂，輔以3D立體高解析度影像鏡頭，讓手術掌控度更高。婦人剛好符合達文西手術條件，醫院採微創切除手術時間約5個小時，術後拔除氣管內管後，即可下床步行及復健，轉到普通病房3天出院，相對傳統開胸手術，至少需住院2周以上，大幅降低住院天數。

心臟外科主任黃竣暘說，達文西機器手臂開心手術的傷口小、恢復快，住院天數短且失血量低，但執行心臟開心手術有其條件限制，包括單一腫瘤的大小在5公分以下，以及腫瘤生長的位置，團隊以專業判斷、結合智慧科技，提供病人最適合完善的治療方式。

手術 陽明交大 腫瘤

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