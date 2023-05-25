聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭首例達文西開心手術 病婦數天就出院
宜蘭65歲邱姓婦人走路喘不過氣來，到醫院檢查發現在她心臟三尖瓣上長了腫瘤，導致心臟衰竭，經過國立陽明交大醫院團隊評估採用達文西微創切除手術，傷口小且快速恢復，成為全縣第一個達文西開心手術案例。
邱姓婦人昨到醫院送花感謝開刀手術與照顧她的醫護人員，她今年以來發現走路會喘，有時感覺呼吸不到空氣，陽明交大醫院3月底以心臟超音波檢查，發現她心臟三尖瓣上長1顆約1.5公分腫瘤，腫瘤長在瓣膜的葉片上，造成瓣膜嚴重逆流，導致出現心臟衰竭，於是轉到心臟外科評估手術。
陽明交大醫院去年引進宜蘭首台達文西系統，精密穩定操刀手臂，輔以3D立體高解析度影像鏡頭，讓手術掌控度更高。婦人剛好符合達文西手術條件，醫院採微創切除手術時間約5個小時，術後拔除氣管內管後，即可下床步行及復健，轉到普通病房3天出院，相對傳統開胸手術，至少需住院2周以上，大幅降低住院天數。
心臟外科主任黃竣暘說，達文西機器手臂開心手術的傷口小、恢復快，住院天數短且失血量低，但執行心臟開心手術有其條件限制，包括單一腫瘤的大小在5公分以下，以及腫瘤生長的位置，團隊以專業判斷、結合智慧科技，提供病人最適合完善的治療方式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言