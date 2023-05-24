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「天選之人」被刷下來！確診擠爆醫院 患者家屬：政府應配套

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。第一線醫師指出，目前新冠肺炎確診個案擠爆診所，更出現不少「首確族」。（Photo by 魯米 阿 on Flickr under C.C. License）
示意圖。第一線醫師指出，目前新冠肺炎確診個案擠爆診所，更出現不少「首確族」。（Photo by 魯米 阿 on Flickr under C.C. License）

疫情復燃！第一線醫師指出，目前新冠肺炎確診個案已擠爆診所，更出現不少「首確族」。資深媒體人曾建華因為母親確診也到醫院現場，他現身說法，目前專責病房、防疫補助都已經取消，醫護人員很難再用過去的態度來應對確診者，呼籲政府面對疫情復燃，應設想更多配套措施。

一線診所被擠爆

疾管署23日表示，近期國內新冠疫情升溫，預估6月底達疫情高峰，考量到醫療機構、醫事機構屬高感染傳播風險場所，且老人福利機構照護者多為脆弱族群，所以31日起醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構4場所持續列為應佩戴口罩場所，並維持裁罰規定。

耳鼻喉科醫師張弘於臉書透露，新冠確診輕症3月免通報、口罩令4月鬆綁，台灣邁向世界的開放腳步，本來是值得高興的事，「但視訊診療期間本來已經很多患者，現在更是看不到盡頭」，新冠比例也仍居高不下，甚至都要加班才看得完病人，診所每天都被擠爆。

有確診民眾表示，包括自己在內，身邊許多疫情3年都沒確診的「天選之人都在這波疫情被刷下來」，不僅喉嚨超痛，咳到吐，甚至痛到睡不著。還有一線醫師透露，這波疫情以「首確族」占多數，且防疫假規定取消，不少民眾怕請假影響考績，恐存在不少確診黑數。

不分流以致交叉感染

聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰則指出，政府目前已取消專責照顧津貼，如今確診與沒確診病患門診也不分流，導致院內交叉感染，病人反而更容易出現重症。

曾建華更暴露現場狀況說，因為母親出現呼吸道症狀，緊急送往中壢某醫院急診，等了一段時間後，卻收到「如果是確診的話，症狀若沒有太嚴重，建議可以在家自行隔離就好」的回應。他說，最後還是請託朋友介入，幾經波折，才能成功取得床位，顯見醫院不太願意接納確診病患。

專責病房無名有實

曾建華認為，包括補助等新冠疫情的防疫措施，都已經取消，醫護人員的工作也都重新分配，導致醫院也難以用原本的資源照顧確診者，難免會產生醫護人員應對不及的狀況。

「醫療院所雖然沒有專責病房之名，卻有專責病房之實，」曾建華透露，連同母親共有四個人待在同一間病房，全都是新冠確診者。他認為，因為如果不把確診者集中在同一個病房的話，反而會造成院內感染，對院內環境造成不利影響。

他擔憂的說，「今天醫師本來中午要來看診，但到了現在（下午五點）卻都還沒來」，且目前陪病家屬也不需要快篩或PCR，根本不知道回家會不會影響到其他人，呼籲政府面對疫情升溫，需要更多的配套措施。

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