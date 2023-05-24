專家曝大王具足蟲的「消化道味道很重」 以腐屍為食、海蟑螂是親戚

有業者推出大王具足蟲拉麵成為話題，國立自然科學博物館介紹大王具足蟲就是巨深水虱，以海洋生物屍體為食，所以消化道很臭，潮間帶常看到的海蟑螂、鼠婦則是親戚。

有拉麵業者推出大王具足蟲拉麵，只見拉麵碗上橫跨一隻大王具足蟲，奇特景象引發熱議。自然科學博物館也在臉書（Facebook）放上大王具足蟲的介紹，日前展出的「科畫博物特展」，也能看到大王具足蟲。

文中提到，深水虱屬又稱大王具足蟲屬，屬於節肢動物門、軟甲綱、等足目、漂水蝨科，其下有近20種生物，牠們是深海環境中重要的食腐動物，所以消化道的味道很重。

科博館生物學組副研究員李坤瑄接受媒體聯訪指出，大王具足蟲體型巨大，一般棲息在水深400至2000公尺間，生存能力很好，大型海洋生物死後沉入海底，大王具足蟲就會撿來吃，例如鯨魚等，因此牠的消化道很臭。曾有1隻大王具足蟲長達5年時間未進食，因巨大體型可以累積能量。

李坤瑄表示，許多低拖漁船進行網撈雙殼貝類時，有時也會撈捕到大王具足蟲，有些人會請漁船帶回，收藏做標本用，後來有廚師發現，可以製作奇特料理，台灣近海也有捕撈到，一般在潮間帶的海蟑螂、鼠婦，都是牠的親戚。