好市多A肝毒莓賠償金再爆爭議 簽和解書才能領 需「拋棄其他一切權利」

美式賣場好市多「A肝莓」事件爭議不斷，目前賣場除了宣布全面回收已售出、仍於效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產品，亦針對於公告回收區間購買而受影響的會員提供購買商品同等價額慰問金、A型肝炎抗體IgM檢測補助，以及A肝確診醫療費用補助500元。不過現在卻傳出民眾前往領取慰問金時，業者竟要求消費者簽下和解同意書，若要領取慰問金，「乙方（消費者）同意拋棄其他一切權利」。

對此，好市多回應，關於會員對方案的考量，好市多尊重會員的選擇；而同時好市多也會顧及會員權益，若經主管機關回溯性疫調確診係因食用受影響商品所致，好市多將負責相關費用。

網友表示，若不簽署同意書，就領取不到慰問金。但簽了同意書，似乎就等同放棄再提出任何訴訟的權利。若簽了之後才發現確診A肝怎麼辦？針對此疑慮，好市多再回應，「不管是否簽署同意書，若經主管機𨶹回溯性疫調確認係因食用受影響商品而確診A型肝炎，都會負責相關費用。」但針對同意書內領取慰問金即拋棄其他一切權利的條文，業者則表示，「由於同意書上會記載會員領取的金額，因此同意書僅供會員於現場辦理處理方案時使用，賣場會提供足夠時間讓會員詳讀內容。」