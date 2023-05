音樂延緩失智失能 鋼琴女王陳毓襄願當一輩子日照義工

音樂可以療癒身心靈,台北市北投的稻香日照中心創下先例開設「樂齡音樂學堂」,並由國際知名鋼琴家陳毓襄領軍授課,未來每周都要在此固定授課,希望透過透過手指的律動、聲音的節奏、樂曲的渲染,讓長者們在鋼琴中復健學習,延緩失智、失能,進而改善生活品質。

陳毓襄曾在1993年以最年輕參賽者之姿拿下鋼琴大賽中獎金最高的「波哥雷里奇大賽」首獎,更被哥雷里奇大讚「She is to good to be true.」,生涯累積超過2000場演奏會。陳毓襄認為,她的音樂雖然可以影響聽眾情緒,但沒辦法治病,因此就算她再彈奏千場演奏會也無法達成宗旨,因此決定嘗試透過她擅長的音樂,並與茱莉亞音樂學院的學姊們一起合作,投身長照。

24日正式開幕前,陳毓襄與長者們在前一周已經一起練習過一次。陳毓襄說,對一般年輕人來說學鋼琴就不簡單,很多人小時候學沒幾年就放棄,對這些長輩來說挑戰當然更高,特別是長輩手指比較僵硬,需要時間訓練。 她笑說,上禮拜有人彈五分鐘就放棄了,還有人氣餒地說「我沒辦法談得像你一樣」,長者們比起上一周其實已經進步不少。

陳毓襄強調,長者不用彈得像鋼琴家一樣好,但重點在於一直促進指尖,希望可以看到長者漸漸進步。她回想上禮拜第一次與長者接觸,長輩做到鋼琴前不知道做什麼,雖然不記得要談什麼音,這周已經知道手指要放上去彈奏已經進步不少。

「『有人問我會做多久?』,我不是只要做兩三個月,我要做一輩子!」陳毓襄堅定的說,一定會一直持續辦下去,而且還會擴大到其他地方。只是不是只有她一個人,會有茱莉亞音樂學院的弟弟妹妹們一起來教學。

北榮副護理長黃美淑說,原先擔憂陳毓襄先前比較沒有照顧失智長輩的經驗,因此上課前跟她討論了很多可能狀況,但其實課後陳毓襄也反映並發生預想中的狀況。但第一次練習時發生小插曲,黃美淑說,當時有一個橋段是陳毓襄老師要演奏給長輩聽,但長輩一人一台琴,每個人都黏在琴上,沒有人要起來把鋼琴讓給老師演奏。