挑好賺的做？妹子拔智齒遭粗魯對待 牙醫飆罵「別浪費時間」丟包診間

保持口腔衛生十分重要，許多民眾都定期到牙醫診所檢查，確保牙齒健康，也會希望遇到耐心與細心的好醫生。一名女網友就分享自己悲慘的拔智齒經歷，不僅需要忍受牙醫辱罵，甚至還被丟包診間，她大嘆「真的以為我心理建設做得夠好了，殊不知最後還是崩潰收場」。

一名女網友在Dcard以「看牙醫被醫生大罵」為題發文，她表示左下牙齦突然發炎、甚至臉都腫起來，恰好同事推薦一間醫術高明的牙醫診所，原PO幸運地約到下周即可看診，殊不知此時才是惡夢開始。

原PO回憶，初診當天僅僅提問牙齦還是腫脹發炎、是否可以拔智齒，想不到卻換來牙醫的粗魯回答「隨便妳啊，不是我不拔！是妳不想拔！要拔我現在切一切幫妳拔，不然就下次再拔」。正當原PO還在消化驚天回應時，牙醫卻逕自在原PO牙齦抹上藥膏，並請離診間，原PO表示當下雖然十分受委屈，但仍得處理智齒依舊預約下次看診拔牙。

回診起初牙醫語氣十分正常，正當原PO鬆口氣準備照X光時，牙醫卻突然失控，要求原PO壓緊嘴裡墊片，不斷碎念「妳這樣要怎麼照，要壓這裡」。

原PO表示，因為墊片擺放位置在口腔深處，必須忍受強烈的反胃感，治療期間甚至不斷乾嘔，但牙醫動作卻十分粗魯，甚至破口大罵「不要再拖我的時間了，我後面還有很多客人！妳這樣我要怎麼照（X光），我時間沒有很多不要浪費我的時間，我沒有時間跟妳耗」。

當牙醫撂完狠話後就逕自離開治療另一位病患，留下一臉錯愕的原PO和牙醫助理尷尬互看，原PO表示最後拿了健保卡就離開診所，返家路上愈想愈委屈只能邊騎車邊哭，她大嘆「真的以為我心理建設做得夠好了，殊不知最後還是崩潰收場」。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「哪家，好雷，完全不想去看」、「有些醫生真的會仗著自己客人多對病患擺臉色，根本情緒控管有問題」、「難怪不用等一個禮拜就可以約到了」、「妳也夠傻，第一次體感不佳了，還去被虐第二次」、「以前牙醫少，他們有點等於獨佔這個行業，才養成這種脾氣」；另外原PO在推文補充，前一位和後一位病患剛好都找老牙醫做牙套，她嘆道可能對方覺得拔智齒的時間，不如拿來做牙套賺錢。