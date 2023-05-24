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二次骨髓移植都失敗 成年白血病患靠細胞療法抗癌成功

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
急性淋巴性白血病患者張先生，面對病魔超過4年，接受CAR-T療法後，體內微量殘存疾病（MRD）的數值至今都是0，成功宣布抗癌成功。記者陳雨鑫／攝影
急性淋巴性白血病患者張先生，面對病魔超過4年，接受CAR-T療法後，體內微量殘存疾病（MRD）的數值至今都是0，成功宣布抗癌成功。記者陳雨鑫／攝影

38歲的張姓男子，4年前，因頸部淋巴腺腫大，被診斷為急性淋巴性白血病。張男說，醫師說出病名的當下完全不敢置信，這種只會出現在韓劇「藍色生死戀」的疾病，怎麼會發生在他身上？他前後接受二次骨髓移植效果都有限，最後接受三總的CAR-T免疫細胞療法的恩慈療程，短短10個月，體內癌細胞至今已經完全監測不到，正式宣告抗癌成功。

三總血液腫瘤科主治醫師陳宇欽表示，急性淋巴性白血病較多發生在小孩身上，少部分是在成年時期才發生，急性淋巴性白血病的嚴重程度，會隨年紀增加，張男當時就診年紀為34歲，臨床上判別為中高風險的急性淋巴性白血病患者，如果不做骨髓移植，疾病復發率相當高。

陳宇欽表示，張男完成初步的化療後，準備要尋找親屬間的骨髓配對，所有家人的配對結果都不符，僅能尋求非親屬的配對模式，但配對成功機率極低，人類白球抗原的符合率要達到8分之6才能達到最低配對門檻，大約僅有一成的患者能成功配對。

張男說，當時在等待第一次骨髓配對時，非常害怕，看著等不到配對的病友相繼過世，很擔心下個就是自己。就醫後隔年的3月，他成功等到骨髓移植，不過移植後又得面臨各種關卡，異體移植需要施打許多免疫抑制劑，導致他免疫功能大幅下降，體內的BK病毒被誘發，引發嚴重的膀胱炎與血尿，當他終於撐過免疫低下期時，白血病又復發了。

張男說，面對第二次白血病復發「打擊不比第一次被宣判罹病小」，他幾乎都要放棄希望。陳宇欽說，通常第一次接受骨髓移植後，都不太建議再做第二次，主要是第一次移植前都需要化療，化療藥打下去後，又再次復發，顯示有部分癌細胞已經出現抗藥性，即使二次移植效果也不一定好，但為了幫助張男續命，仍做了第二次骨髓移植，結果如預期，效果不彰，且引發免疫風暴。

陳宇欽說，當時最後一線的機會就是三總正在做臨床試驗的CAR-T療法，張男成為三總第一位接受CAR-T恩慈療法的成年白血病患者，結果經歷10個月治療，癌細胞完全消失，如今抗癌成功，微量殘存疾病（MRD）檢查癌細胞數值都是0。

目前三總的針對白血病患者的CAR-T細胞療法，總計收案6例，有4例狀況不錯，並未復發，但有2例復發。陳宇欽表示，CAR-T療法並不是100％有效，且收案對象有所限制，體內仍要有一定數量的T細胞，才能加入療程。

張男說，很幸運可以參與到恩慈療法，目前該療法已經有藥廠取得適應症，如果非恩慈的收案對象，自費使用約要價1100萬元，他根本無力支付。陳宇欽說，台灣CAR-T細胞療法的發展，相較於其他國家慢，已經有不少國家建議，如果白血病患者骨髓移植失敗，即可使用CAR-T療法，不再是擺在最後一線治療，他也期待三總的臨床試驗結果，能祭出良好的成績單。

左起，三軍總醫院政戰主任周濟寒、三總血液腫瘤科主治醫師陳宇欽、患者張先生、宇越生醫公司郭姓博士。記者陳雨鑫／攝影
左起，三軍總醫院政戰主任周濟寒、三總血液腫瘤科主治醫師陳宇欽、患者張先生、宇越生醫公司郭姓博士。記者陳雨鑫／攝影

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