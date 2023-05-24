賈新興：強颱「瑪娃」朝西北西續進 30、31日恐轉向偏北

民眾關心強颱「瑪娃」的動向，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，初步研判瑪娃29日前會穩定朝西北西方向移動，30、31日會轉向偏北，朝石垣島和宮古島南方海域移動，對台灣影響愈小，關鍵是29、30日這兩天，仍需持續觀察。

賈新興指出，目前看起來，初步研判瑪娃29日前穩定朝西北西方向移動，受高氣壓減弱影響，等於開了大門，30、31日會轉向偏北，朝石垣島和宮古島南方海域移動，對台灣影響減少。但仍需看29、30日高氣壓及潮線等情況，情況比較明朗。

賈新興指出，未來幾天天氣，25日至27日於清晨至白天嘉義以南有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。 28日至29日宜蘭及新北交界、南投及高屏午後有局部短暫雨。

賈新興說，30日（下周二）至6月1日受颱風外圍環流影響， 北部及宜蘭有局部短暫雨， 午後山區有零星短暫陣雨， 6月2日午後嘉義以南山區有零星短暫陣雨。

他提醒27日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海易有長浪發生，民眾要請注意。