高燒掛急診 病灶竟是原如麵條輸尿管 被結石撐到筆管粗

基隆市1名男子因發高燒掛急診，醫師評估是敗血症。檢查發現他的兩條輸尿管都有結石，原本比「油麵粗一點」的左側輸尿管，已腫脹得跟原子筆管一樣粗。經緊急放置經皮腎臟引流管後，送入加護病房觀察，待感染獲得控制，再進行輸尿管鏡雷射碎石手術，順利出院。

衛生福利部基隆醫院泌尿科醫師林柏翰說，1名65歲男子因為發高燒送急診，因血壓明顯偏低使用升壓藥，醫師評估是敗血症。電腦斷層掃描（CT）檢查發現，男子兩邊腎臟都有積水，而且都被結石塞住了。左側結石約1.8公分，卡在下段輸尿管。右側石頭約2.3公分，卡在上段輸尿管。

醫療團隊緊急放置經皮腎臟引流管後，男子被送入加護病房，幾天後趨於穩定再並轉入一般病房。男子感染獲得控制後，接受輸尿管鏡雷射碎石手術，排除結石。

林柏翰表示，卡在男子左側輸尿管的結石，讓原本如麵條大小的輸尿管，腫漲得跟原子筆管一樣粗。右邊的結石則是紮實嵌在輸尿管壁，還被增生的息肉包覆，十分棘手。所幸術後2天，男子敗血症指數（PCT）和其他抽血指數均已恢復正常值，出院返家休養。

單純的結石為何會演變成嚴重敗血症？林柏翰詢問患者，得知10多年前他因腰痛就醫，照X光看到右側輸尿管有結石，大小與現在差不多。男子就醫後可能因為不再痛，沒有持續追蹤，直到最近左側輸尿管也被結石塞住，才再掛急診求醫。

林柏翰表示，台灣就醫方便，醫療資源豐富，體內結石累積到造成敗血症並不常見。大多數的腎臟結石，平常可能不會有任何症狀或不適，但若滾動到其它位置，會造成腰部或下腹部疼痛。最怕結石阻塞輸尿管，細菌會跑到血液中引發敗血症，或是塞久沒有及時處置，腎臟可能慢慢萎縮。