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交通部改善191處易肇事路段 立委指68處事故不減反增

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法院交通委員會繼續審查「公路法第二十七條條文修正草案」案，交通部長王國材（左）及路政司長林福山（右）出席答詢。記者曾原信／攝影
立法院交通委員會繼續審查「公路法第二十七條條文修正草案」案，交通部長王國材（左）及路政司長林福山（右）出席答詢。記者曾原信／攝影

行政院會預計明天通過「道安行動綱領」，7年投入400億元改善交通環境。交通部長王國材表示，其中一大重點將著重工程面改善；但有立委質詢表示，交通部針對易肇事路段改善已到第39期、累計共191處，但改善後事故件數反而增加的有68處，占35.6%，無顯著改善(減少件數少於3件)有38處，占20%，質疑成效在哪？

立委李昆澤今於立法院交通委員會質詢表示，台灣交通事故死亡人數逐年增加，去年承諾事件傷亡總數要年降5%，今年1、2月不但不及格反而更糟糕。在工程改善方面，針對易肇事路段改善已來到第39期、累計共191處，但改善後事故件數反而增加的有68處，占35.6%，無顯著改善(減少件數少於3件)有38處，占20%，不僅有約2成從頭到尾沒減少，也有超過6成在1、2內減少後，只要沒執法就又增加。

王國材坦言，交通事故死傷這幾年持續增加，不只是交通問題，已是社會問題，他個人感覺很愧疚，全國道路安全確實做得沒有很好，其中在占事故6成的機車部分，今年已給地方原則跟做法，營建署也願意給經費進行改善；行人部分也給地方指引遵循，今年3、4月事故死傷已下降。

王國材也說，沒執法就沒成效代表駕駛行為有問題，但駕駛文化要長期養成。立法院下個會期會提交通安全基本法，把各縣市、跨部會要做的事及經費都明確規範、行政院今年至2029年有410億元補助地方做交通安全工作。交通安全中央地方一起合作，交通部沒做好的部分他非常抱歉，現在會透過安全檢核機制督促地方落實。

交通部長 王國材

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