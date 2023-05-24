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金門濃霧攪局航班大亂 航站說這樣做比較保險

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門尚義機場今天上午滯留的上百名旅客已經陸續候補上飛機，機場又恢復平靜。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天上午滯留的上百名旅客已經陸續候補上飛機，機場又恢復平靜。記者蔡家蓁／攝影

因為前日的濃霧攪局，造成不少航班取消，上百名旅客滯留金門，今天金門的天氣良好，一早就有不少旅客候補上飛機返台，金門航空站表示，昨天滯留的旅客，今天預計可輸運完畢，他們也建議小三通旅客行程要自己規劃好，預留彈性時間，以防有時候船班延誤，趕不上飛機，造成「無機」可乘。

金門近日天候不穩定，前天受到濃霧影響，總計取消6架次從金門往台灣的班機，造成634名旅客滯留，但因為近期小三通重啟，金門往返台灣的班機都班班客滿，一位難求，無法消化滯留旅客，讓已經滯留2天的不少旅客與台幹相當不滿，情緒失控昨晚在機場候補櫃臺前高喊「我要機位、我要回家」。

今天上午往返台灣的班機都正常，幾乎每架次都有候補3至4人，在上午10點左右，往中南部的航線已補上10至20人，金門航空站表示，剛剛清點一下，目前只剩20多位滯留旅客，應該今天可輸運完畢。

有航站工作人員透露，昨天抗議大鬧的很多都是台幹或台商，他們有些是因小三通船班延誤，造成趕不及搭機，機位被取消，他們昨天都有在場協助清點跟溝通，沒想到卻被旅客指責說沒幫忙，讓他們也覺得無奈；雖然機場有滯留的人，但沒有旅客說的那麼多。

每次霧鎖金門，就會鬧上新聞，不少當地人都建議，這段時間來金門，應該預留幾天安全期，以防變「關島之旅」，只能望天興嘆。不過也有人說，先前小三通暫停時期，雖然也有濃霧攪局，但也沒人在鬧機場，可能是現在小三通開放，搭乘航班的人變多，但航班未增加才會讓問題凸顯出來。「會吵的孩子有糖吃」，但老是這樣吵，對金門的形象有損，建議建立一套標準處理機制。

金門航空站澄清，昨天他們都有主管在現場溝通與協調旅客，只是昨天清點往高雄的滯留旅客僅40人，沒有達到航空公司開加班機跟放大機型的標準，航空公司還是會考量成本，不會同意的。

據了解，疫後的航空運能吃緊，各家航空的機組人員跟航班大減，現在雖然國外旅遊復甦，但航空公司大都希望把飛機調往賺錢又熱門的國外航班，金門的無效飛行太多，反而抽不出飛機與機組人員。

金門尚義機場今天上午滯留的上百名旅客已經陸續候補上飛機，候補櫃臺前的民眾不多。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天上午滯留的上百名旅客已經陸續候補上飛機，候補櫃臺前的民眾不多。記者蔡家蓁／攝影

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