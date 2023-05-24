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美國500噸玉米「嘔吐毒素」超標 進口商為動物飼料業者

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署副署長林金富今表示，每年都會進行玉米的後市場抽驗，近5年檢驗全數合格。圖／食藥署提供
食藥署副署長林金富今表示，每年都會進行玉米的後市場抽驗，近5年檢驗全數合格。圖／食藥署提供

食藥署昨公布邊境查驗不合格食品，美國進口的「玉米」被檢出真菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」超標，也稱作「嘔吐毒素」，攝食過多恐導致食物中毒、腸胃道症狀。食藥署副署長林金富今表示，每年都會進行玉米的後市場抽驗，近5年檢驗全數合格；該進口商主要製造則為動物飼料

由「台宗聯採有限公司」進口的美國「玉米（供食品用途）」，遭檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇2437µg/kg，遠超標食品規範的限量1750 µg/kg，總重量更達到50萬1289公斤，全數依規推運銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，該批玉米應是保存過程不當，因此創造出溫暖潮濕的環境，讓黴菌孳生；若吃下超出暴露量的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，恐會產生食物中毒或腸胃不適等症狀。

食藥署今舉行例行食安記者會時，林金富表示，由於玉米產品保存不當，或在過於悶熱、潮濕的環境中，都可能導致黴菌、真菌毒素產生；因此食藥署針對玉米品項，每年都會在後市場通路、大型工廠抽驗20件，近5年共抽驗96件，檢驗全數合格，請消費者放心採購。

食藥署南區管理中心主任魏任廷則說，本次違規美國玉米進口商為高雄市路竹區的業者，該企業過往銷售紀錄多為「動物飼料」販售，只是以食品方式輸入可以提供給人，但主要營業項目仍是提供動物食用的飼料。

食藥署 食物中毒 飼料

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