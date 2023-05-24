學者研究證實森林砍伐影響物種競爭 呼籲審慎評估中高海拔開發

中央研究院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰研究團隊證實，森林砍伐導致的日溫差加劇，影響物種競爭的機制；研究結果，發表在「英國皇家學會報告B系列」期刊上，而這篇研究與哥倫比亞大學及國立成功大學合作，是全球首次提供實證，證實以上結論。

沈聖峰表示，長期觀察中橫山區清境農場開發越趨嚴重，多數人認為開發會影響生物是理所當然，但背後的機制卻很少人仔細研究。研究團隊從2013年到現在才累積足夠的研究證據了解森林開發對生物多樣性的影響，並在今年此篇研究才找到明確的因果關係，解釋森林砍伐後日溫差影響物種競爭的機制。

沈聖峰說明，研究團隊選定中橫山區同海拔的森林區域，以及已經砍伐森林的開闊地，包含開發嚴重的中橫霧社支線的清境地區，並監測平均溫度與溫度變化。研究發現開闊地每日最高溫減去最低溫的日溫差，變化比森林區域大，這個現象在越高海拔的山區越為明顯，且日溫差的加劇會影響昆蟲間資源競爭結果；建議應優先保護砍伐後會大幅增加日溫差的森林。

此研究第一作者、中央研究院生物多樣性研究中心博士詹仕凡表示，本研究對象是森林生態系中常見的埋葬蟲，這是夜行性昆蟲、最適合生存在攝氏16度左右環境，也是生態系中重要的分解者，會去除小型脊椎動物的毛髮、掩埋並製作屍球用來育幼。埋葬蟲此行為有助在森林生態系土壤底層的養分循環。

沈聖峰說，埋葬蟲是對溫度敏感的昆蟲，負責分解屍體，且會把動物屍體拖進土哩，喜歡的環境剛好是中海拔，在清境一代約海拔2000公尺左右，埋葬蟲的研究，可以清楚知道平均增加一度會怎樣，是重要的分解者。

詹仕凡說，研究團隊在森林地區與開闊地的監測點，接近中午時放置小型脊椎動物的屍體，觀察埋葬蟲與麗蠅間的互動，發現在開闊地，白天的高溫有助於麗蠅比埋葬蟲搶先在屍體上面產卵、孵化幼蟲並取食屍體，而使埋葬蟲使用屍體的機率變低。