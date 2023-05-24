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政府力推不孕治療 夫妻都要接受檢查

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

不孕症治療，男女有責！國健署副署長魏璽倫24日於記者會表示，政府推動不孕症治療補助，至今已有5.6萬人次夫妻受惠。但台灣生殖醫學會理事長陳美州指出，「男性常誤認為不孕不是男生的問題」，但其實不孕症病例中，男女比例各佔一半，呼籲夫妻雙方應良善溝通，一同接受檢查與治療。

不孕症治療愈早愈好

魏璽倫指出，根據資料顯示，目前台灣民眾生育第一胎的年齡已超過32歲，顯見晚婚、晚育已經成為趨勢。她說，政府盼提供更多補助誘因，讓夫妻順利求子，所以於2021年7月擴大人工生殖補助計畫，至今已有逾5.6萬人次不孕夫妻受惠。

她說，但過程中遇到最大的問題是，申請不孕症治療補助的人當中，超過7成都已經是35歲以上的高齡產婦，認為透過生殖醫學就能成功生子。但魏璽倫強調，「如同理財需要規劃，生育也要規劃」，呼籲更多年輕夫妻儘早投入生育能力檢查，即早進行應對。

不孕症男女都有責

陳美州指出，男女適合的生育年齡當然是「愈年輕愈好」，更建議在30歲前生產，但目前許多夫妻早已超過建議的生育年齡。她說，雖然女性生育能力相對容易受到年齡影響，但高齡男性精子的品質也會隨著時間下降，導致流產、染色體異常的風險增加。

「其實在不孕症病例中，男女比例各佔一半，」陳美州指出，但在臨床經驗中，男性普遍對不孕症治療相當消極，不願配合檢查等。她強調，隨著當代社會空氣汙染、頻繁高溫等狀況發生，加劇男性生育能力下降，所以男女雙方一同接受檢查治療相當重要。

另一半支持是關鍵

「大家不要因為看到新聞報導少數個案高齡產子，就認為高齡產子難度不高，」生育醫學會理事長黃貞瑜表示，最常見的迷思是「不用考慮年齡因素，靠著生殖醫學就能成功生育」。她強調，生殖醫學成功率會隨著夫妻年齡提高而下降，且家庭首次嘗試不孕症治療的時間通常都為時過晚。

她也說，不孕症治療門診中，常常看到男性因為錯誤的知識或表達方式，導致夫妻雙方出現嫌隙，造成雙方拖延治療。

她鼓勵，夫妻應掌握「精卵檢查要同步」、「伴侶療程要隨時溝通」與「面對療程應有信心」等三大原則，才能讓療程更精準有效。

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