強颱「瑪娃」明後天風速可能增強 下周一看關鍵影響

瑪娃颱風昨晚8時成強颱，中央氣象局最新預報指出，明、後天瑪娃風速可能增強，但本周對台無影響，關鍵要視北轉程度，下周一、二觀察才能更明朗。今、明白天水氣稍多，中部以北、花東地區偶爾會有零星飄雨，其他地方多雲、午後山區雷陣雨為主。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，瑪娃颱風近中心最大風速每秒53公尺，今天上午風速雖有稍減，目前路徑速度以每小時11公里至13公里移動，明、後天沿著太平洋高壓南側邊緣移動，風速可能增強，但都仍在強颱程度。

她說，瑪娃颱風本周對台灣沒影響，到下周一（29日）、下周二（30日），在靠近巴士海峽東方海面、菲律賓呂宋島東北東方位置，有機會北轉，而其北轉程度就是對台影響的程度，明、後天觀察可能會稍加明朗。

天氣方面，今、明白天水氣稍多，中部以北、花東地區偶爾會有零星飄雨，其他地方多雲、午後山區雷陣雨為主。周四到周六，東半部水氣會更少、西半部多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周日到下周二，陳伊秀說，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他維持多雲到晴；降雨情況則視颱風影響而定。