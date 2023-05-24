新冠病毒變異疫苗保護力降低 陳秀熙曝WHO兩大改革建議

新冠進入第四波流行，Omicron病毒變異株XBB正在社區流行。台大公衛教授陳秀熙說，新冠疫情3年多來的進展，Omicron相關變異株容易發生重複感染及高免疫逃脫情形，與過去武漢原始株、Delta等相關病毒株完全不同，且隨著病毒演化進展，不論是單價或雙價疫苗的保護力都會隨時間持續下降，世界衛生組織（WHO）對新冠疫苗的原成分也已提出兩大改革建議。

陳秀熙今於「新冠肺炎防疫科學線上直播」節目指出，面對現在各國社區免疫保護力不同、新冠病毒棘蛋白不斷變異、XBB變異株占主導地位及具高免疫逃脫，與現有疫苗面對新變異株的保護效益等因素，世界衛生組織（WHO）對新冠疫苗的原成分提出兩大改革建議，第一、使用XBB.1譜系作為疫苗抗原，而XBB.1.16可為替代方案；第二、疫苗配方不再包含武漢原始株、Delta等病毒株。

陳秀熙說，新冠疫情3年多來，從病毒株生命周期分析發現，武漢原始株14個月、Alpha株12個月、Delta株9個月、Omicron則為6個月，Omicron變異株BA.1至XBB更僅3個月，顯見Omicron變異速度更快。因此，當遭遇Omicron疫情時，容易形成大流行，且隨著病毒演化進展，不論是單價或雙價疫苗的保護力都會隨時間持續下降。

陳秀熙表示，目前歐美國家已度過新冠肺炎變異株XBB的大流行，於社區具有免疫保護力，但東南亞國家受到Omicron變異株XBB.1.16影響，在病例數及死亡率均有上升趨勢，而台灣也是受到這一波疫情影響。國內5月以來，新冠疫情中重症案例持續上升，所幸藉由醫療量能調整，死亡率持平，但仍須持續觀察。

陳秀熙說，未來是否再次出現大流行，各國一定要特別小心，WHO建議各國應相互及時通報新冠疫情病訊息，並在疫苗平等分配等議題上充分合作，健康沒有界線，呼籲台灣應加入世界衛生大會（WHA）觀察員，有助於第一時間掌握疫情動態。