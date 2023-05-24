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禁金屬套索陷阱未明列「野保法」修法 農委會這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
野生動物誤觸捕獸鋏常造成肢障、傷殘，立委要求修訂「野保法」要求進用金屬套所陷阱。本報資料照片
野生動物誤觸捕獸鋏常造成肢障、傷殘，立委要求修訂「野保法」要求進用金屬套所陷阱。本報資料照片

野生動物誤觸捕獸鋏常造成肢障、傷殘，立委要求修訂「野保法」禁用金屬套所陷阱，農委會主委陳吉仲今天表示，支持禁用獸鋏，但禁用金屬材質套索陷阱，會影響農民及原住民權益，因此持保留態度，要保留務實運用彈性。

立法院經濟委員會今天審查多項野保法修正草案。之前黑熊誤入陷阱造成肢體腐爛、斷掌，動保團體多次疾呼要禁止使用捕獸鋏，朝野立委想在「野保法」中明列禁止「金屬套索陷阱」。

但農委會說，現行「陷阱」規範，就有金屬材質套索陷阱，全面禁用恐影響農民及原住民權益，建議無須明列，以保留實務運用彈性。

陳吉仲表示，金屬材質的套索陷阱，就是陷阱的一種，現行規定禁止方法，但農民為防治野生動物危害及原住民基於傳統文化狩獵需要會使用捕捉，尚無其他替代工具，認為要保留實務運用彈性，近年林務局也推動改良式陷阱，避免其他動物誤入陷阱。

立委認為，希望野保法修正，有條文限制放生行為，野生動物的釋放程序、種類、數量、區域，應遵行一定規範。立委洪孟楷說，引外來種放生有很多法規、多頭馬車，大家都管也大家都不管。

立委陳亭妃說，農委會對於放生問題太消極，不僅需要修法且要加重罰則，認為農委會沒有標準作業程序(SOP)查這些。

農委會 放生 農民

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