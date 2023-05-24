好市多A肝莓本周+0 食藥署下令：5月底補交調查報告
好市多冷凍莓果驗出A肝病毒陽性，衛生單位已命該公司全面回收已售出效期內的科克蘭冷凍莓果類產品。食藥署副署長林金富今天表示，目前冷凍綜合莓、藍莓、草莓共回收5萬6065.97公斤，無新增A肝病毒陽性個案，將持續監督好市多公司辦理後續下架回收及銷毀作業。
根據食藥署統計，已驗出「科克蘭冷凍綜合莓」、「科克蘭冷凍藍莓」各1件；之後市場則檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「科克蘭冷凍草莓」1件A肝病毒陽性。A肝莓果回收截至5月23日止，好市多各分店回收了5萬6065.97公斤的冷凍莓果，綜合莓2萬5750.19公斤、草莓2751.97公斤、藍莓27563.81公斤。
食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，5月1日食藥署啟動後市場擴大抽驗計畫，針對冷凍莓果輸入商進行全面查核及抽驗，截至5月23日止抽驗77件，1件陽性，62件陰性，14件檢驗中。
至於好市多5月10日提交的A肝莓檢討報告，林金富說明，食品安全得從產地追蹤到餐桌，確切汙染源頭應釐清，但好市多的報告內容無法釐清汙染原因，因此要求5月底前補交完整的調查報告，完成改善前持續暫停受理好市多相關產品輸入報驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言