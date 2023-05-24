好市多A肝莓本周+0 食藥署下令：5月底補交調查報告

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒陽性，衛生單位已命該公司全面回收已售出效期內的科克蘭冷凍莓果類產品。食藥署副署長林金富今天表示，目前冷凍綜合莓、藍莓、草莓共回收5萬6065.97公斤，無新增A肝病毒陽性個案，將持續監督好市多公司辦理後續下架回收及銷毀作業。

根據食藥署統計，已驗出「科克蘭冷凍綜合莓」、「科克蘭冷凍藍莓」各1件；之後市場則檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「科克蘭冷凍草莓」1件A肝病毒陽性。A肝莓果回收截至5月23日止，好市多各分店回收了5萬6065.97公斤的冷凍莓果，綜合莓2萬5750.19公斤、草莓2751.97公斤、藍莓27563.81公斤。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，5月1日食藥署啟動後市場擴大抽驗計畫，針對冷凍莓果輸入商進行全面查核及抽驗，截至5月23日止抽驗77件，1件陽性，62件陰性，14件檢驗中。