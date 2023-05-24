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A肝疫苗恐短缺 食藥署急專案進口2000支

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署副署長陳惠芳表示，因受好市多冷凍莓果遭到Ａ肝病毒汙染等因素，「不活化A型肝炎疫苗」有出現需求增加情形。記者鄒尚謙／攝影
食藥署副署長陳惠芳表示，因受好市多冷凍莓果遭到Ａ肝病毒汙染等因素，「不活化A型肝炎疫苗」有出現需求增加情形。記者鄒尚謙／攝影

衛福部食藥署西藥供應資訊平台每2周公布短缺藥品情形。食藥署副署長陳惠芳表示，因受好市多冷凍莓果遭到Ａ肝病毒汙染等因素，「不活化A型肝炎疫苗」出現需求增加情形，超出原先國內常規需求，啟動專案進口，目前預計進口2000支，6月到貨。

根據食藥署公布，5月3日至16日共有45件通報，前次未結案5件，合計50件。經調查無短缺案件15件、建議使用替代品項25件（共23項藥品）、無替代藥品啟動公開徵求案件共計1個品項、恢復供應品項3件、處理中案件數6件。

因應短缺藥品通報，本周食藥署公開徵求的1案為，「不活化A型肝炎疫苗」。陳惠芳表示，國內過去常規每個月使用量為1000支，不過4月29日至今使用量成長到2430支。

陳惠芳表示，疾管署4月28日亦建議，有慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，若曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2周內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要，促使A肝疫苗需求量增加。

「國內A肝疫苗庫存仍夠。」陳惠芳說，國內目前有兩家廠商供應，盤點庫存後共有3148支，這一周的需求量較為緩和，但為了補足前段時間超常供應，已啟動專案進口2000支，預計6月到貨，兒童公費A肝疫苗則不受影響，照常供應中。

疫苗 食藥署 肝炎

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