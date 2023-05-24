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不是蚊子叮！ 確診女皮蛇上身 長錯地方恐大小便失禁

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
27歲潘姓粉領族確診第2天，鎖骨處長紅疹，發現罹帶狀疱疹，所幸經治療後恢復良好。圖／烏日林新醫院提供
27歲潘姓粉領族確診第2天，鎖骨處長紅疹，發現罹帶狀疱疹，所幸經治療後恢復良好。圖／烏日林新醫院提供

新冠肺炎進入第四波流行期，台中27歲潘姓粉領族確診第2天，鎖骨處長紅疹，誤以為被蚊子叮，但又刺又痛難以入眠，就醫才發現是確診免疫力低下引起的帶狀疱疹。她很驚訝自己年輕還長皮，雙病毒夾擊相當折磨人，所幸經10天帶狀疱疹的口服抗病毒藥物跟藥膏治療後，恢復良好。

烏日林新醫院家庭醫學科主任游惟勝建議，帶狀疱疹好發於50歲以上以及免疫力低下的族群，並非長者才會得到的疾病，若發現身體有不明紅疹水泡合併神經痛，為帶狀疱疹高危險群，建議至家醫科或感染科就診，可避免紅疹水泡蔓延，減少併發症。

游惟勝說，年輕族群若作息混亂、缺乏營養或壓力大，當帶狀疱疹病毒潛藏在神經節裡面，又剛好感染新型冠狀病毒時，就會趁身體免疫系統失衡時伺機發作，開始侵犯神經節造成局部神經疼痛，皮膚也會出現水泡紅疹，通常發生在單側，呈長條狀分布，也就是俗稱的「皮蛇」。

游惟勝說明，美國感染症醫學會期刊指出，50歲以上曾感染過新冠肺炎者罹帶狀疱疹的機率，較未感染者高15%；疾管署研究報告顯示，國人罹患帶狀疱疹機率為32.2%。帶狀疱疹一旦長在眼睛，可能引起視力受損；若出現在耳朵，可能引起聽力受損，甚至如果長在生殖器或肛門周邊，恐會惡化成大小便失禁。

游惟勝建議，帶狀疱疹或高風險群預防的最好的方式為接種疫苗，可由醫師風險評估與需求，安排施打自費帶狀疱疹疫苗，共需接種2劑，保護效果高達9成，可擁有至少10年的保護力。

27歲潘姓女子（右）確診又罹帶狀疱疹，苦不堪言，所幸經治療後恢復良好，左為醫師游惟勝。圖／烏日林新醫院提供
27歲潘姓女子（右）確診又罹帶狀疱疹，苦不堪言，所幸經治療後恢復良好，左為醫師游惟勝。圖／烏日林新醫院提供
27歲潘姓女子（右）確診又罹帶狀疱疹，苦不堪言，所幸經治療後恢復良好，左為醫師游惟勝。圖／烏日林新醫院提供
27歲潘姓女子（右）確診又罹帶狀疱疹，苦不堪言，所幸經治療後恢復良好，左為醫師游惟勝。圖／烏日林新醫院提供

新冠肺炎 醫學

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