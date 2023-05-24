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台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

本勞請不了、外勞不能請 農民：政府規定要符合實際

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農村人力外流嚴重，實際上田間早已處處是外籍移工了。本報資料照片
農村人力外流嚴重，實際上田間早已處處是外籍移工了。本報資料照片

農業缺工嚴重，田間基礎勞動力，目前為千歲團、外配及其親友、以及逃逸移工(俗稱黑工) ；政府擬提高農業移工總額至1.2萬人；農委會主委陳吉仲表示，移工配額員額增加，請缺工的農團體盡快跟農委會申請。

勞動部將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35%調高為本外勞1比1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35%。擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並新開放林業伐木及造林工作，也可申請移工。

立法院經濟委員會今天審查野保法修正草案。陳吉仲表示，農業移工增加6000員額，國內農業缺工需要透過包括本國的勞動力的補充及外籍移工，所以這次增加6000人，所以農業移工員額到1萬2000人。

陳吉仲表示，農業的勞動樣態多元，畜牧、養豬、養牛等，或水產，可以讓單一雇主就可以可以直接來跟農委會申請；但是農糧像蔬菜、水果，比較有季節性的，會透過像農會等單位執行移工的派遣，那這個部分農委會會全力的來協助，那也歡迎所有的團體，盤點過缺工的團體盡快跟農委會申請。

移工在台總數包含失聯移工人數，移工人數達70.4萬，失聯移工人數有7.4萬人；失聯逃逸移工大多數都在鄉村成為台灣農業的勞動主力。

菜農林佳新表示，他不是農場、沒有工廠、不是合作社，也沒有農保，他只是個實際耕作的農業工作者，光昨日一天出貨空心菜就高達4公噸，像他這樣的農業工作者，實際參與農業生產的，可不可以申請移工幫忙？

也有農民直言，之前鄰近的合作社、農民團體要申請移工，變成到處去請代書協助，找人頭借勞保；請本勞要有勞保，但農民都是農保，要成立公司才能聘僱勞工、取得勞保資格，但成立了公司就失去農保資格了，政府的法令要符合農業現場實際樣態。

另一名中部菜農表示，他目前請了20多名黑工幫忙農事，就算放寬配比為一比一，本勞根本不好請，沒有人要做；本勞下雨不做、施藥時也不做，女友心情不好也不做，聽過什麼誇張的理由都有；他請一名送菜的本勞，月薪高達5、6萬仍留不住，不願意好好踏實工作，鬧事被關，他幫忙照顧家人，出來後仍不願好好工作，跑去找移工黑工唱歌喝酒，鄉間本勞只想要輕鬆賺錢，這樣的狀況下，要怎麼合法找移工？

移工 農民

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