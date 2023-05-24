家長注意！流感單週破7萬人腸病毒仍高峰 七症狀儘速就醫

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文/陳宣懿

目前腸病毒進入流行高峰期，一週近1.2萬人次就診，除了勤洗手養成良好衛生習慣，台灣本土研發製造的第一支腸病毒疫苗，完成三期臨床試驗，預計7月上市。疾管署今（23）日公布國內最新疫報，腸病毒上周一口氣新增兩幼童輕症，感染的是腸病毒71型及D68型，兩者都是容易引發重症跟死亡。

疾管署提醒，一但發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵

疾管署表示，國內目前正處腸病毒流行期，且流感疫情持續，籲請民眾注意環境清消、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵或流感危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。

腸病毒病例增多家托兒所停班 盧秀燕：市府提供臨時托育

台中市長盧秀燕23日指出，新冠增加約三成病例數，台中類流感較去年同期增加百分之六，就診人數高達8245人，腸病毒也有增加趨勢，截至19日已有12家公私立幼稚園及16班停課，截至22日為止，有25家托兒所、34班托嬰中心停托。

盧秀燕提醒，若因感染腸病毒而無法托育，市府有提供臨時托育，或是學校請假退費等協助；若有托嬰需求，可向社會局協尋，若是幼稚園部分，則向教育局了解方案。

流感單週超過七萬人就診 疾管署估疫情六月仍發威

流感疫情也不能輕視，疾管署資料顯示，上週門急診類流感就診人次達7萬2,136人次，其中18例併發重症，未滿10歲分別為南部2歲女童、北部7歲男童，都沒有接種過流感疫苗，發病2天就住進加護病房，所幸2人目前均出院；疾管署預估流感疫情將延續到6月，決定延長擴大公費藥劑到6月底。

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