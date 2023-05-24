「沾床秒睡」比失眠更恐怖？快來檢測你的「睡眠負債」 醫警告：6分以上很嚴重

image source:示意圖/pexels

文／李羿嫺

不少現代人有失眠困擾，每天輾轉反側睡不著覺，很羨慕那些躺下一秒睡著的人嗎？耳鼻喉科醫師張益豪就解答了，其實「沾床秒睡」不見得是好事，可能代表身體累積太多疲勞的警訊，透過7個問題來檢視你是否有「睡眠負債」的問題。

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7問題測睡眠負債

耳鼻喉科診所院長張益豪在臉書粉專發文，睡眠跟免疫力與健康息息相關，提醒大家千萬別欠睡眠債，若想自我檢測有無睡眠債，可以透過以下7道題目來評估：

1.假日的睡眠時間比平日多2小時以上（3分）

2.時常發現自己在大眾運輸工具或沙發上打瞌睡（1分）

3.一沾床便立刻入睡（1分）

4.早上起不來，睡醒後沒有神清氣爽的感覺（1分）

5.上午時常昏昏欲睡（1分）

6.必須設鬧鐘才能起床（1分）

7.每周至少有3天在不同時段就寢（1分）

依照回答計算自己的總分。張益豪指出，如果達滿分9分，代表睡眠負債即將破產，需要立刻、充分休息；6分以上則是睡眠負債嚴重，需改善生活模式；3分以上，可能正在累積睡眠負債；1分以上代表你擁有良好睡眠；若為0分是沒有睡眠負債的理想狀態。

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睡眠誤解3行為

此外，張益豪也分析3個常見的睡眠誤解，首先是「一沾床就秒睡是好事？」他說明，其實這是身體在暗示你缺乏睡眠，健康的年輕躺在床上平均7~8分鐘入睡，因此別以為是自己體質好睡，這可能不一定是好事！

第二是「周五熬夜、周末晚點睡？」事實上這樣做會大大破壞生理時鐘，使睡眠習慣不容易被建立，更容易失眠。他說年輕時可能影響較小，但建議成年人最好不要這樣做。

最後的一個誤解是「很多失眠者其實沒有失眠。」張益豪表示，許多人認為自己睡不好、睡得少，但實際去做腦波監測，發現根本睡得很好。這種狀況稱為「矛盾性失眠」，因為太過執著自己有沒有很快睡著、睡眠時間是否夠長，他也強調，睡眠品質比睡眠長度更重要。





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