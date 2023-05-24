「解壓縮」算插隊嗎？本來排2人最後變18人 網友熱議4大觀點你贊成哪個

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

生活中不免會遇到需要「排隊」的時候，像是到美食名店用餐、購買人氣伴手禮、在遊樂園等候遊樂設施等等。不過在排隊時，也常常會出現插隊、代排等爭議狀況，近期便有網友發文討論，一個人幫多人排隊的「解壓縮」行為算不算「插隊」，在網路上引發熱議。

2人排隊最後變18人？「解壓縮」算插隊嗎？

原PO在Dcard發文，表示自己在嘉義某間雞肉飯排隊等候內用時，排在他前面的1男1女在排隊過程中不斷「解壓縮」，一開始來了3-4名朋友加入隊伍，到最後居然總共來了18個人，全部排到原PO前面，讓他質疑這樣算不算插隊，「想請問一下這樣算插隊嗎？大熱天排隊又遇到這種真的氣爆……但又不確定他們這樣到底算不算插隊所以沒有制止，想請問大家的看法」。

▲網友發文詢問「解壓縮」的行為算不算插隊。

image source: 翻攝自Dcard

貼文發出後引來許多網友留言回覆，出現正反各種不同意見。有人認為像這樣「代排」的行為，最多只能接受2-3人，一次18個人真的就會讓人有插隊的感覺；不過也有人覺得餐廳排隊本來就會登記用餐人數，所以並不算插隊；還有人認為「外帶不算插隊，但內用算」。

觀點1：不算插隊

有一部分網友認為，如果店家沒有明令禁止代排或是限制代排人數，那這樣的行為其實不算插隊，因為一次很多人擠在店門口反而會讓店家及排隊的人感到困擾，而且以餐廳而言，其實大部分在排隊時都會先登記用餐人數，「今天他一個人就算去跟店家說入場三十個，店家沒說不行，你各位還是得吞」、「我覺得不算欸，就好像去有帶位的餐廳，如果都沒預約，都現場的情況，也是一個人代表登記」、「不算吧，難不成今天大家去吃個火鍋或燒烤，都是5個10個人擠在櫃檯前要號碼牌的嗎」。

觀點2：看人數

有人覺得，這個問題需要以「人數」來看，並指出若是2-3個人的「解壓縮」其實不算插隊，1個人用餐也會占據1桌的空間，再加上2-3人也同樣是1桌，因此並不會影響到後面排隊的人；不過若是人數太多，超出1桌的空間，這樣的情況就算插隊，「2、3個我覺得還好，但18個是怎樣」、「如果解壓縮多個2、3個其實算不算插隊都無所謂，因為即使沒有解壓縮，他一個人也占一張桌子」、「兩個人跟五個人開的桌數都是一桌，對後面的客人來說沒啥差」、「一桌容納得下的人數，都在我的接受範圍內」。

觀點3：看「內用」還是「外帶」

還有人覺得，「解壓縮」算不算插隊主要是看排隊的人是「內用」還是「外帶」，如果是內用的話就算插隊，不過外帶的話本來就可以一個人購買多份，因此不算插隊，「外帶不算，內用算」、「外帶的話，一個客人有本事叫個五十碗一百碗，其他的客人也不能說什麼」、「外帶如果沒限制購買數量就不算（因為他一次買18個你也要等）」、「內用絕對算！要排隊前一定會衡量前面的排隊人數，覺得不多或是可以接受的人數才會去排隊，突然解壓縮是在開完笑噢」。

觀點4：看店家規定

關於「解壓縮算不算插隊」這件事，其實有許多不同的看法，也都各有各的道理，因此許多人認為最直接也最不會有爭議的方式就是看店家的規定，如果店家沒有禁止就不算插隊，「一蘭一次只能代排兩個人（包括自己）」、「有些店家會禁止」、「看店家規定啊，可以解就不算，不能解就算」、「隱家拉麵公館店明令禁止解壓縮」。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！