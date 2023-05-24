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強颱「瑪娃」持續往西 天氣風險公司：下周一、二可能北轉

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
強颱「瑪娃」持續往西，天氣風險公司今指出，下周一、二恐北轉。本報資料照片
強颱「瑪娃」持續往西，天氣風險公司今指出，下周一、二恐北轉。本報資料照片

強颱「瑪娃」今明侵襲關島，且還有增強空間，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，目前看來下周一、二會在台灣東方幾百公里北轉機率較高，但會離台灣多接近還沒辦法確定，要繼續觀察後續預報變化。

方俊元說，目前在關島東南方的瑪娃，昨晚升為強烈颱風，目前路徑預測顯示瑪娃將會受到副熱帶高壓牽引，逐漸偏往西移動，周日來到菲律賓東方海面，且有北轉趨勢，但北轉位置、時間、角度跟離台灣的距離，對台灣影響很不一樣。目前看來下周一二會在台灣東方幾百公里北轉機率較高，但會離台灣多接近還沒辦法確定，要繼續觀察後續的預報變化。

方俊元說，瑪娃強度及環流非常強，外圍風場會在接近台灣時帶來天氣變化，迎風面東北部、東半部地區周日就會轉局部短暫雨，風浪也會明顯增強，中南部則維持著午後山區有短暫陣雨天氣型態。

此外，方俊元指出，今天白天北、東部高溫會回升到27-28度，中南部30度。迎風面東半部雲量較多偶爾有短暫雨，西半部多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，前往山區活動時要多留意午後天氣變化。

明天一直到周六，天氣型態會跟今天較為相似，氣溫也會逐漸上升，各地高溫有機會來到30度，中南部內陸地區甚至有機會出現34度。

高溫 關島

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