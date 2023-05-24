除行人地獄汙名！明將通過道安行動綱領王國材曝7年400億規畫

為改善我國交通環境，行政院長陳建仁22日指出，行政院會明將通過「道安行動綱領」，內政部營建署預計7年投入400億元。交通部長王國材今於立法院交通委員會受訪表示，道安行動綱領從教育、工程、執法、監理4個面向，其中更著重在工程面，除了汽車禮讓行人觀念，另一重點是從政府端設法在交通工程讓民眾不容易犯錯。

王國材指出，明天交通部會提道安行動綱領計畫，主要從教育、工程、執法、監理4個面向，期待中央對政策及做法做個明確規範，由地方來落實執行。這次行政院長用跨部會的方式，讓各個部會都參與到這項行動計畫，道安工作是今年最重要的工作，台灣過去被稱為行人地獄，道安數據也都表現不好，希望透過中央地方合作方式，把每一細項從問題分析到做法一起努力。

被問到7年400億元如何規劃，他表示，道安經費每年例行約5、6億元，這次行政院長給400億元是徹底的改善，經費主要在內政部跟交通部，主要著重在工程面。除了汽車禮讓行人觀念是重點，另一重點是從政府端設法在交通工程讓民眾不容易犯錯，這是政府的責任；再來就是教育，現在有5階段教材，讓民眾從國小到高中了解開車時應該怎麼做、當行人時要如何防衛被汽車撞到，會同時進行。

他也說，道安工作短期在工程最重要是行人部分，包括人行道、路口行穿線、庇護島、專用時相及早開時相都會優先做；在校園、長者較多社區等面的部份，包括人行道設置、避免人車衝突等；另一部分就是機車，像是適當開放內側車道，從安全角度談機車路權，這些都是後續的重點。

針對近期道安會盤點22縣市行人專用時相及早開時相，王國材指出，各縣市政府都有往這方面進行，短期最有效的做法就是行人專用時相設置，長期還包括人行道外擴、庇護島、在騎樓留下1米5整齊線、機車退出人行道等，縣市政府首長都很積極進行，中央就是在經費及政策上跟地方合作。

王國材也說，行人空間改善的部分，除了高雄市以外，其他五都都已前往視察討論，會在7月做整體報告，談各縣市的努力及尚未完成的部分，道安工作若形成全國性運動，交通部會全力以赴進行。