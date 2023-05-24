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強颱「瑪娃」今侵關島 東北大迴轉是否侵台？吳德榮：再觀察2、3天

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強颱「瑪娃」今侵關島 東北大迴轉是否侵台？吳德榮：再觀察2、3天

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
強颱「瑪娃」未來東北大迴轉是否侵台？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，需再觀察2、3天，今天則各地氣溫回升。本報資料照片
強颱「瑪娃」未來東北大迴轉是否侵台？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，需再觀察2、3天，今天則各地氣溫回升。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，「瑪娃」在關島附近海面，今明將侵襲關島，未來還有增強空間，未來6至7天於台灣東側、接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉，路徑仍然非常分散，現在談是否侵台還太早，再觀察2、3天情況才會明朗。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(24)日2時中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，「瑪娃」在關島附近海面，今、明將侵襲關島。中心平均風速53米/秒，台、日皆將其定為台灣的「強烈颱風」，美國則定為「超級颱風」，未來還有增強的空間。

他指出，預測「瑪娃」向西北漸轉西北西，5天後(29日2時)尚未到轉向點，與台灣還有段距離。最新歐洲(ECMWF)及美國(GEFS)系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」系集平均路徑大約在未來6至7天於台灣東側、接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉，但其各別系集路徑(細線)仍然非常分散，代表各種可能性。他指出，現在去討論是否侵台還是太早，再觀察2、3天，情況才會明朗。

吳德榮說，今日鋒面遠離，殘餘水氣仍多，西半部偶有局部短暫陣雨的機率，大部分發生在午後；各地氣溫回升，各地區平地氣溫：北部18至29度，中部19至33度，南部21至34度，東部18至32度。

他指出，最新模式模擬顯示。明日至下周日因太平洋高壓受到「瑪娃」颱風推擠，影響台灣附近，各地大多晴朗，氣溫逐日漸升，山區午後仍有對流發展，並影響部分鄰近地區。下周一、二颱風逐漸接近台灣東方海面迴轉，大台北東側、東半部降雨機率提高，山區午後亦有局部陣雨。

颱風 關島 吳德榮

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