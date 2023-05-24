健康你我他／治療貴又耗時 趾甲終於透明

兒子高中念餐飲學校，有一年在餐廳實習，念大學的寒暑假會到餐廳打工，可能是長時間在悶熱的廚房，廚房工作通定要穿廚師鞋，雖止滑但不透氣，他的衛生習慣也不好，我的工作繁忙，沒有特別注意他的腳趾甲，發現時，他的八根腳趾頭，尤其大拇趾趾甲幾乎是深灰色的。

去年九月開始，他非常認真的在使用治療灰指甲的藥水，這次罹患灰指甲也正好提醒他，身體健康是要時時刻刻去保養維持的。治療灰指甲的藥水，如果是一周塗抹一次又要有效果的，並不便宜，通常一盒一個月就用完了，就算沒用完，藥水也會乾掉。

好幾次為了是否要持續治療，兒子顯得不耐煩，不過夏天到了，常需要穿涼鞋，灰指甲的確非常不美觀，兒子為了在大學的形象，很難得持之以恆治療了半年多，腳趾甲終於比較透明了。

為了讓灰指甲完全康復，我們決定在暑假時，除了擦藥水外，再加上雙腳泡稀釋的醋，還有加強運動及補充營養。治療灰指甲真是一條漫長又昂貴的路，不過看著兒子的腳趾甲慢慢的恢復，真替他開心。

謝謝聯合報提供這個園地，每每看到刊登的文章有灰指甲治癒的案例，我們就會更努力持續地治療灰指甲，不會放棄。