入夏減肥旺季 簡文仁3招甩腹部內臟脂肪

時序入夏，減肥旺季到了，冬藏已久的脂肪該剷除囉！首要消滅嚴重威脅健康的腹部內臟脂肪，物理治療師簡文仁表示，堆積在腹部的內臟脂肪過多，不僅會腰痠背痛，更會引發許多疾病產生，如心血管疾病、糖尿病等。

強化腹部的核心肌群訓練，可以消除腹部的內臟脂肪，對健康及筋骨相當重要。簡文仁特別為聯合報與元氣網讀者設計「腹部核心肌群健康操」3招動作，著重於「腹部用力」、「縮小腹」或「縮腹拱背」等方式，大家多練習，可強化腹部的肌肉群、核心肌，就能輕鬆減脂瘦腰，腰背不痠痛。

手足相會、不捨離

站直，以右手碰左腳尖，手足交叉相會；進一步強化核心肌，要hold住久一點；站穩時核心肌就要更穩。再換邊做，左手與右腳尖交叉相碰。

TIPS.坐在椅子上也可以做此動作。

繃緊肚皮、用手拍

繃緊肚皮、用手拍 記者惠弘裕／攝影

肚皮縮小腹，把肚皮繃緊，就可以強化腹肌。再將雙腳打開與肩同寬，微蹲，把肚皮繃緊後，輕輕用手拍肚子。

TIPS.繃緊肚皮將腹部肌肉群hold住用力後，再用手輕拍腹部，才不會痛且受傷。

縮腹拱背、又凸肚

縮腹拱背、又凸肚 記者惠弘裕／攝影 縮腹拱背、又凸肚 記者惠弘裕／攝影

把肚子用力縮進去、再彈出來，好像在跳肚皮舞一樣，可讓肚子凹凸有致。這動作可以動到腰椎外，更重要的是，透過腹肌要縮、放，可以強化肚子的肌力。