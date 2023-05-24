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刺網管理22縣市20模式 最快下月商議

聯合報／ 記者胡瑞玲彭宣雅／台北報導
漂浮久的塑膠袋上依附微生物及藻類，讓海龜傻傻分不清楚，把塑膠袋給吞下肚。圖／截自綠色和平臉書
漂浮久的塑膠袋上依附微生物及藻類，讓海龜傻傻分不清楚，把塑膠袋給吞下肚。圖／截自綠色和平臉書

澎湖海龜屢遭刺網纏繞致死，引起動保團體熱議，呼籲政府應檢討刺網管理機制。農委會漁業署表示，最快6月邀集保育團體及專家學者溝通，再與地方政府討論，精進管理措施。昨為世界烏龜日，環保團體盼立法院本會期三讀通過海洋保育法，擴大海洋保護區、保護海龜棲地。

動物社會研究會認為，漁業署檢討毫無章法的補助政策，優先輔導多層刺網及在岩礁區作業的漁船退場；全國一致讓所有漁法退出3海里，讓沿岸3海里成為生物資源養護區；台灣22個地方縣市就有20種不同刺網管理模式，中央應有區域性的協調管理。另，漁業署應盡速制定刺網網目規範、漁船數量管制、禁漁期和漁區。

漁業署漁政組長劉福昇表示，刺網是我國沿近海的主要漁法，也有材質不易腐爛等優點，漁業署自2017年起不再核發執照，輔導轉型須循序漸進，搭配地方政府禁漁區規定，採刺網實名制。

2017年漁船筏數為1萬2800多艘，現在僅剩8500艘，同時強化地方政府禁漁區的巡護能量，若發現禁漁區作業，依照漁業法罰3至15萬元。過去輔導地方政府規定禁漁區，未來朝向區域性限制規畫，而刺網的網目大小會與公民團體、專家學者討論，預計下個月初步溝通，再與漁民、地方縣市政府溝通，須循序漸進進行。

綠色和平組織則指出，近年常發生海龜遭廢漁網纏身，無法游回海面換氣、最後溺死海中的悲劇；海中漂浮許久的塑膠袋和微粒會附著微生物、海藻，讓海龜分不清是可食的水母還是不可吃的塑膠袋；推動海保法是盼擴大海洋保護區、保護海龜棲地，若本會期不能通過，將從頭再來、功虧一簣。

漁業署 海龜 保護區

延伸閱讀

強化刺網管理 漁業署擬下個月與公民團體、學界溝通

523世界烏龜日 綠色和平呼籲立院盡速三讀海保法

影╱澎湖海龜遭纏繞致死 動保團體呼籲應檢討刺網管理機制

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