孕婦買維他命！藥助稱中文包裝寫錯建議「1天吞2粒」 內行曝暗黑真相

日前一名孕婦和老公到藥局買維他命，當夫婦選好想吃的廠牌時，詢問店員一天該吃多少量，店員果斷稱「一天要吃兩顆」，但該名孕婦看維他命盒子背面介紹，卻是寫「一日請勿超過一錠」，令她相當困惑，還向店員再三確認，對方稱盒子正面英文有寫「一日兩錠」，夫婦二人才覺得沒問題，購買回家食用。結果回家用翻譯APP查詢才發現，那一串英文根本不是店員指的「一日兩錠」，令孕婦當場氣炸。

原PO在Dcard發文表示，日前她和老公去藥局買維他命時，被一名疑似是藥師的店員熱情推薦廠牌，不過他們已經有做好功課，再加上稍微懂一些食品成分，因此果斷選入一款維他命，並交給店員結帳。不過，當他們詢問店員，一天要吃多少量比較合適時，店員稱「一天要吃兩顆」，但原PO察覺有異，仔細查看該款維他命盒子簡介，上面明明寫著「每日一錠，一日請勿超過一錠」。

原PO看到維他命盒子寫著「每日一錠，一日請勿超過一錠」（右圖），店員卻說中文可能寫錯，還指著盒子正面英文字（左圖）解釋，這是「一日兩錠」的意思。圖／擷自Dcard

接著原PO向店員確認，對方指著盒子正面的英文字「2 Carotenoids」說道，這是「一日兩錠」的意思，還說中文可能寫錯。雖然原PO和丈夫感到疑惑，但仍相信對方，並將這款維他命買回家。結果回家用手機翻譯APP一查才發現，「2 Carotenoids」根本是2類胡蘿蔔素，才不是店員所說的「一日兩錠」，

原PO用手機翻譯APP查詢「2 Carotenoids」意思，結果顯示為2類胡蘿蔔素，根本不是店員所說的「一日兩錠」，讓她氣炸。圖／擷自Dcard

原PO氣炸發文表示，她懷孕期間一直很小心翼翼食用保健食品，基於對藥局信任，才買這款維他命，結果卻被誤導，「幸好我們看得懂中文會查證，如果是老爺爺老奶奶來買藥，因為看不懂字，請店員幫忙看，店員說錯了要怎麼辦？吃藥這種事怎麼能輕忽」。

貼文一出引發討論，許多網友指出原PO遇到的不是藥師，而是藥師助理，「藥師白袍上會掛牌，沒掛牌的都是藥助」、「拜託妳一定要去投訴！不然一定會有這種無良藥助下的受害者！」、「以前做過一段時間藥助，不得不說藥局水有點深，有些藥局裡面只有一個藥師，其他顧店穿白袍沒有牌，這種的真的只能算銷售...」。

也有內行人留言，藥師助理都會有各種話術，讓顧客相信自己需要吃兩倍的量，「以前在社區藥局實習的時候，就有剛好瞄到藥助的交流群組，裡面就有人寫到『我都會把一天建議一次的改成說一天兩次』，會用各種話術去讓客人相信他真的需要加倍，吃兩倍消耗就是兩倍，這樣你回來買的頻率就高了，例如推薦鈣片、維他命D的時候就可以說因為你已經有骨鬆症狀、年紀大，一天一次建議的吃法是給正常年輕人補充的，你的狀況要吃兩顆才補得回來流失的鈣等等」。

有藥師出面解釋，大部分的孕婦綜合維他命包裝之所以都寫建議一天一顆，是怕孕婦吞太多容易孕吐，才會這樣敘述。有人也有不同看法，「其實有些保健食品含量根本太低，吃到兩顆才足量，但為了避免糾紛盒子通常都標一日一錠、多食無益，大家也不要太打草驚蛇，以後聽到藥局藥師說建議吃兩顆，就在想是不是陰謀論，重點還是找到自己能信任的藥師」。